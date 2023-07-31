Samanyolu Haber /Gündem / Muğla Valiliği, Akbelen'de ağaç katliamının tamamlandığını duyurdu /31 Temmuz 2023 07:57

Muğla Valiliği, Akbelen'de ağaç katliamının tamamlandığını duyurdu

Muğla Valiliği, Akbelen Ormanı’ndaki ağaç katliamının bugün itibarıyla tamamlandığını açıkladı.

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Muğla Valiliği, Akbelen Ormanı’ndaki ağaç kesiminin bugün itibarıyla tamamlandığını açıkladı. Valiliğin açıklamasında, “Bu süreç boyunca, çeşitli provokasyonlar sonucu, tarihi şan ve şerefle dolu jandarmamız ve polisimize yapılan tahrik edici, çirkin ve maksatlı saldırılara karşı gerekli adli ve idari çalışmalar başlatılmıştır. Oradaki süreç sona ermesine rağmen bölgede görevini ifa eden kamu çalışanlarına müdahalede bulunmaya davet edenlere, provokasyon ortamı oluşturmaya yönelik söylem oluşturanlara karşı vatandaşlarımızı uyarıyoruz” denildi.

Muğla Valiliği, bugün yaptığı yazılı açıklamada, Milas ilçesindeki Akbelen Ormanı’nda kömür ocağını genişletmek amacıyla yapılan ağaç kesiminin bugün itibarıyla tamamlandığını duyurdu. Valiliğin açıklaması şöyle:

"24 TEMMUZ 2023’TE ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN BAŞLATILAN ÇALIŞMALAR(!) BUGÜN İTİBARİYLE SONA ERMİŞTİR"

“İlimiz Milas ilçesinde bulunan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü’nden alınmış ruhsat; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’ndan ÇED belgesi, mevzuat gereği alınması gereken diğer kurum görüşleri doğrultusunda, Yeniköy-Kemerköy Termik santralleri için şirketin uhdesinde bulunan sahaya elektrik üretiminde kullanılmak üzere ilave kömür madeni işletme izni verilmiştir. Bu kapsamda yapılması gereken işlemler için 24 Temmuz 2023’te Orman Genel Müdürlüğü tarafından başlatılan çalışmalar bugün itibariyle sona ermiştir.

Bu işlemden sonra, maden çıkacak sahalar tıpkı diğer maden sahalarında olduğu gibi izin sahibi tarafından rehabilitasyon projesine uygun olarak rehabilite edilecek ve mevcut alanda benzer özelliklerde 130 bin fidan dikimi gerçekleştirecektir.

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AĞAÇ KATLİAMINI DURDURMAK İSTEYENLER 'PROVOKATÖR' OLARAK NİTELENDİRİLDİ

Bu süreç boyunca, çeşitli provokasyonlar sonucu, tarihi şan ve şerefle dolu jandarmamız ve polisimize yapılan tahrik edici, çirkin ve maksatlı saldırılara karşı gerekli adli ve idari çalışmalar başlatılmıştır. Oradaki süreç sona ermesine rağmen bölgede görevini ifa eden kamu çalışanlarına müdahalede bulunmaya davet edenlere, provokasyon ortamı oluşturmaya yönelik söylem oluşturanlara karşı vatandaşlarımızı uyarıyoruz.”
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