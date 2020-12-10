Akın İpek'ten Erdoğan'a cevap geldi

Cemaat soruşturmaları kapsamında el konulan mülklerin geri verilmeyeceğini açıklayan Tayyip Erdoğan’a İngiltere’de yaşayan iş adamı Akın İpek cevap verdi.





AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan’a ziyareti öncesinde Esenboğa Havalimanı’nda yargı reformunun kapsamına ilişkin açıklama yaptı. Hizmet Hareketi gönüllülerini hedef alan soruşturmalar kapsamında el konulan mülklerin, gerçek sahiplerine iade edilmeyeceğinin altını çizdi.





Erdoğan, 15 Temmuz 2016 gecesini hatırlatarak, “Bunların mülkiyet hakkı diye bir şey yok ki. Bunların bu halka ödemesi gereken çok büyük hesapları var. Yani bunca insan öldürüldü! Onların mülkiyet hakları ne olacak” diye sordu. AKP’li lider şöyle devam etti: “Şu anda İngiltere’de bulunan zat bunun bedelini nasıl ödeyecek? Niye kaçak? Gel o zaman ülkende dur biz bunun mücadelesini veriyoruz, vermeye de aynı şekilde devam edeceğiz.”







Erdoğan’ın yanlış bilgilerle dolu bu sözlerine, el koyduğu Koza İpek Holding’in Yönetim Kurulu Başkanı Akın İpek net cevap verdi.







İş adamı İpek şu bilgileri paylaştı: “Koza İpek Grubu'na 2015 yılında el kondu, 2016’da değil… Değil ‘terör, şiddet’ Biz hayatımızda bilerek kalp kırmadık. Ulusal veya uluslararası yasalara göre işlediğimiz tek suç da gösteremezler… Çok şükür; Allah’tan başka hiç kimseye de bir borcumuz yok… Doğrusu budur.”