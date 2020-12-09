Samanyolu Haber /Politika / Yeni seçim anketinde son durum /09 Aralık 2020 23:58

Yeni seçim anketinde son durum

Avrasya Araştırma Başkanı Kemal Özkiraz'ın paylaştığı son seçim anketinde bakın partilerin oy oranları ne kadar çıktı.

SHABER3.COM

Avrasya Araştırma Başkanı Kemal Özkiraz, Objektif Araştırma şirketine ait son anketi açıkladı.

Özkiraz'ın sosyal medyadan açıkladığı anket, 27 kasım-7 aralık tarihleri arasında 30 büyükşehirde 16 bin kişinin katılımı ile gerçekleşti.

Ankette açıklanan verilere göre, olası bir genel seçimde kararsızlar dağıtıldıktan sonra AKP'nin oyunun yüzde 34'e gerilediği görülüyor. CHP ise yüzde 26,7 oy oranına sahip.

İşte olası genel seçimde kararsızlar dağıtıldıktan sonra oy oranları:

AKP: yüzde 34

CHP: yüzde 26.7

MHP: yüzde 11.2

İYİ Parti: yüzde 11

HDP: yüzde 10.5

Gelecek Partisi: yüzde 2.7

DEVA Partisi: yüzde 2.1

Saadet Partisi: 1.2

Diğer: yüzde 0.6

EN BEĞENİLEN İLK BEŞ BELEDİYE CHP'Lİ

Ankette yurttaşlara en beğenilen büyükşehir belediyesi başkanı sorusu yöneltildi. Sonuçlara göre Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş yüzde 65.3, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu yüzde 64.7, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu yüzde 63.2, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar yüzde 62.4 ve Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek yüzde 61.5 oy aldı.

Son seçimlerde alınan oy oranlarına kıyasla oyunu en çok arttıran başkan Ekrem İmamoğlu oldu.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Yeni seçim anketinde son durum Sonraki Haber >>

“Kur’ân’dan İdrake Yansıyanlar“

“Kur’ân’dan İdrake Yansıyanlar“

iPhone pilini değiştirirken telefon patladı

iPhone pilini değiştirirken telefon patladı

Sabır, İman, Marifet ve Muhabbet

Sabır, İman, Marifet ve Muhabbet

Otobanda durmak çoğu zaman zordur

Otobanda durmak çoğu zaman zordur

Tünelde inanılmaz kaza

Tünelde inanılmaz kaza

Tünelde inanılmaz kaza

Tünelde inanılmaz kaza

Kriz cinneti: Görenler şoke oldu!

Kriz cinneti: Görenler şoke oldu!

Doğu Perinçek'e haddini böyle bildirdi!

Doğu Perinçek'e haddini böyle bildirdi!

Hocaefendi'nin yeni Bamteli sohbeti yayınlanacak

Hocaefendi'nin yeni Bamteli sohbeti yayınlanacak

Yürek dağlayan görüntüler!

Yürek dağlayan görüntüler!
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
23:05:37