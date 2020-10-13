Akıncı’ya bir partiden destek kararı geldi

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda Mustafa Akıncı’yı destekleme kararı aldığını duyurdu.







CTP tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:





“CTP, kurulduğu günden itibaren Kıbrıs Türk halkının varlığını, kimliğini, kültürünü geliştirerek geleceğe taşıması, sosyal ve ekonomik kalkınmasını sağlaması ve Kıbrıs sorununun federal temelde kapsamlı çözüme ulaştırılması çerçevesinde bir siyaset izlemiştir.





Kıbrıs sorunu başta olmak üzere halkımızın tüm sorunlarının uluslararası hukuk temelinde diyalog yöntemiyle çözümlenmesi için uğraş vermiş olan CTP, Kıbrıs sorununun federal temelde kapsamlı çözüme ulaştırılması siyasetini Tüzüğünde de yer alan temel ilkelerden biri olarak kabul etmektedir.





CTP, bunca yıllık deneyimiyle, Kıbrıs Türk halkının kapsamlı çözüm yönündeki iradesinin, çözümden önceki koşullarda halkımızın dünyaya açılma ve pek çok alanda tabi tutulduğu sınırlamaların kaldırılması talebinin meşru zeminini oluşturduğunun da bilincindedir.





CTP Parti Meclisi, bu çerçevede, 18 Ekim tarihinde yapılacak Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimlerinde yarışacak iki aday arasında, bu ilkeler doğrultusunda görev yapacağını açıklamış olan Sayın Mustafa Akıncı’yı destekleme kararı almıştır.”