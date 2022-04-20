Samanyolu Haber /Gündem / Akit yazarı Hacı Yakışıklı fena 'uçtu' /20 Nisan 2022 10:33

Akit yazarı Hacı Yakışıklı fena 'uçtu'

Yeni Akit Ankara Temsilcisi ve yazarı Hacı Yakışıklı, akıl sınırlarını zorlayarak, 100-150 yıl önce 2018'de açılan İstanbul Havalimanı'nın iç hatlar terminalinden Mekke, Sırbistan ve Varna'ya gidildiğini iddia edecek kadar ileri gitti.

Akit yazarı Hacı Yakışıklı fena 'uçtu'

TV100'de Gürkan Hacır'ın moderatörlüğünü üstlendiği Taksim Meydanı adlı programda sığınmacı konusu tartışılırken görüşlerini aktaran Hacı Yakışıklı, "Suriye, Irak gibi devlet yoktu 100 yıl önce; Şam vardı, Halep vardı, Musul vardı, Kerkük vardı. Bu beldelerin tamamı Türkiye devletinin İstanbul Havalimanı'ndan iç hatlar terminalinden uçağa bindiğiniz zaman Mekke'ye Sırbistan'a Varna'ya gidiliyordu" ifadelerini kullandı.

 Yakışıklı'nın açıklamalarının ardından Gürkan Hacır şaşkınlığını gizleyemedi.

TÜRKİYE'DE İLK HAVA ALANLARI

Türkiye'nin ilk havaalanı 1912 yılı ocak ayında bugünkü Ataürk havalimanının kuzeyinde bulunan Sefaköy'de inşa edilmiştir. Iki hangar ve bir meydandan oluşan bu tesisle Türkiye'de havacılık alanında ilk adım atılmıştır. Fakat ilk sivil havaalanı Ankara'da Güvercinlik mevkiinde hizmete girmiştir.

ATATÜRK HAVALİMANI NE ZAMAN İNŞA EDİLDİ?

Atatürk Havalimanı'nın  yapımı için 1947 yılında, Westinghouse Electric International Company ve The IG White Engineering Corporation ile sözleşme imzalandı. 1949`da başlanan inşaat, 1953'te tamamlandı ve 01 Ağustos 1953 yılında Yeşilköy Havalimanı adı ile hizmete açıldı.

İSTANBUL HAVALİMANI NE ZAMAN AÇILDI?

Karadeniz kıyısındaki Tayakadın ile Akpınar köyleri arasında yer alan İstanbul Havalimanı 29 Ekim 2018'de açılmıştır.

TÜRKİYE'DE İLK UÇUŞ NE ZAMAN YAPILDI?

6 kişi kapasiteli ilk yerli yolcu uçağı, 26 Mayıs 1944'te ilk seferini yaptı. Uçakta 2 pilot, Tasvir-i Efkar gazetesi sahibi Ziyat Ebuzziya, Vatan Gazetesi muhabiri Faruk Fenik ve Nuri Demirağ vardı. Saat 9:45'te İstanbul'dan havalanan uçak, 1.5 saat sonra Ankara Etimesgut Havaalanı'na başarı ile indi.

TÜRKİYE'DEN İLK DIŞ HAT UÇUŞU NE ZAMAN YAPILDI?

Ülkemizin ilk yurtdışı uçuşunu 1947'de İstanbul'dan Atina'ya THY gerçekleştirmiştir. THY, 1951'de 33 uçaktan oluşan uçak filosuyla Lefkoşa, Beyrut ve Kahire gibi yeni noktalara uçmaya başladı.
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