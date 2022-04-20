Tutuklanan gazeteci İbrahim Haskoloğlu'nun ilk ifadesi ortaya çıktı

Devlete ait gizli bilgileri paylaştığı gerekçesiyle Anadolu Adliyesi'nde çıkarıldığı mahkemece tutuklu yargılanmasına karar verilen İbrahim Haskoloğlu, savcıya verdiği ifadesinde elindeki bilgileri devlet kurumlarıyla paylaştığını fakat hiçbir şekilde cevap alamadığını söyledi.



Halktv'den Hazar Dost'un haberine göre, bilgisayar korsanlarının kendisine Yemek Sepeti'ndeki sızıntıyı haberleştirmesinden sonra ulaştığını belirten Haskoloğlu, bilgisayar korsanlarının paylaştıklarını Emniyet Genel Müdürlüğü ve SİBER hatlarını arayarak bilgilendirmek istediğini fakat kendisine geri dönüş yapılmadığını belirtti.



Haskoloğlu, verileri bazı siyasilerle paylaştığına dair verdiği ifadesinde, "Elimdeki bilgileri Mahir Ünal (AKP Grup Başkanvekili), Mustafa Şentop (Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı), Özgür Özel ve Engin Özkoç'la (CHP Grup Başkanvekili) paylaştım" dedi.



Bilgileri paylaştıktan sonra AKP Grup Başkanvekili Mahir Ünal'ın kendisinden numarasını istediğini aktaran Haskoloğlu, ardından İletişim Başkanlığı'nın kendisini aradığını aktardı. İletişim Başkanlığı'ndaki yetkililerin bilgileri Emniyet Genel Müdürlüğü'ne iletmesini istediğini ve bu bilgileri EGM ve MİT'e ayrı ayrı yolladığını söyleyen Haskoloğlu, başka haber sitelerinde benzer haberlerin yayımlandığını görünce yaşadıklarını haberleştirdiğini belirtti.



Haskoloğlu ayrıca savcılığa verdiği ifadesinde, yaşadıklarını haberleştirmesinin sorun yaratıp yaratmayacağına dair İletişim Başkanlığı'yla görüştüğünü, yetkililerin kendisine olumsuz bir dönüş yapmadıklarını da söyledi.