Akkuyu’nun açılışına Putin gelmiyor: Sadece video-konferansla katılacak

SAMANYOLUHABER.COM- MOSKOVA





Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nin açılışına video-konferans yöntemiyle katılacağı belirtildi.





Rus devlet televizyonu Rossiya-1’de yayınlanan Moskova.Kremlin.Putin programının sunucusu Pavel Zarubin, Rusya Devlet Başkanı Putin’in gelecek haftaki programına ilişkin Telegram üstünden yaptığı açıklamada, Putin’in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir video-konferans görüşmesinde bir araya geleceğini kaydetti.





Rus sermayesiyle Ruslar tarafından Mersin Akkuyu’da inşaa edilen Türkiye’nin ilk nükleer enerji elektrik santraline 27 Nisan’da nükleer yakıt transferi yapılacak. Bu işlem Akkuyu’yu, teknik olarak çalışır hâle getirmiş olacak.