Bazı diplomatik temsilcilikler Erdoğan’ın kaybetme ihtimalini raporluyor

Gazeteci, yazar Murat Yetkin, Ankara’daki yabancı diplomatik temsilciliklerinin 14 Mayıs seçimlerinin sonucu ile ilgili değerlendirmelerinde son bir ay içinde dikkat çekici bir değişiklik gözlendiğini yazdı.

Yetkin, bazı önemli diplomatik temsilciliklerin “Erdoğan’ın kaybetme ihtimali var” değerlendirmesini de raporladığını söyledi.

NE ANLAMA GELİYOR?

Yetkin, Yetkin Report'ta kaleme aldığı yazısında; diplomatik camiada Erdoğan’ın kaybedebileceğinin de hesaba katılmaya başlamasının temel olarak iki anlama geldiğini söyledi:

1-Ankara’daki diplomatik camiada Erdoğan’ın kaybedebileceğinin de hesaba katılmaya başlaması temel olarak iki anlama geliyor:





2-Hem ikili hem de çok taraflı ilişkilerde kendi uluslararası siyasetleri bakımından Türkiye’ye önem veren büyükelçilik ve kuruluşlar bütün yumurtaları aynı sepete koymakta, yani Erdoğan’ın garanti kazanacağı varsayımına dayanmakta daha temkinli davranacaklardır,





3-Bunun sonucunda Türkiye’deki seçim sonuçları üzerine yorum yapmaktan kaçınacak, “Türk halkı kimi tercih ederse bizce makbuldür” söylemine geçecek, nötr konum alacaklardır. Zaten bunun işaretleri alınmaya başladı. Erdoğan’ın kalmasını isteyen Rusya dahi daha temkinli davranmaya başladı.