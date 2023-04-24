Samanyolu Haber /Gündem / Türkiye, Suriye ile masaya oturuyor /24 Nisan 2023 10:36

Türkiye, Suriye ile masaya oturuyor

Suriye konulu dörtlü görüşme yarın Moskova’da olacak.

SHABER3.COM

SAMANYOLUHABER.COM- MOSKOVA 

Rusya, Türkiye, Suriye ve İran arasındaki dörtlü toplantı 25 Nisan’da Moskova’da yapılacak.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Moskova'da 28 Aralık'ta Türkiye-Rusya ve Suriye Savunma Bakanları ve İstihbarat Başkanlarının katılımıyla üçlü toplantı yapıldığını hatırlatarak bu toplantının devamı niteliğinde, bu sefer dörtlü olarak, savunma bakanları ve istihbarat başkanlarının katılacağı yeni bir toplantı konusunda hazırlıkların devam ettiğini, 25 Nisan'da bu toplantının Moskova'da icra edilmesi planlandığını söyledi.

Toplantının amacının buradaki sorunların görüşmeler yoluyla çözülmesi ve bir an önce bölgeye barış ve huzurun hakim olması olduğunu, ilişkilerin, temasların karşılıklı saygı çerçevesinde devam ettiğini belirtti.

"Toplantının yapılmasına müteakip bazı olumlu gelişmelerin gerçekleşmesini de bekliyoruz. Bölge barışına katkı sağlamak için Türkiye, Bakanlık olarak elimizden gelen ne varsa gerekli gayreti gösteriyoruz" diyen Akar, Türkiye'nin terörle mücadelede kararlı olduğunu, ilave göçü arzu etmediğini, Türkiye'deki Suriyelilerin gerekli şartlar oluştuktan sonra topraklarına, evlerine gönüllü, güvenli ve saygın şekilde dönmelerini sağlamayı amaçladıklarını söyledi.

Türkiye'nin ister Suriye'de ister Türkiye’de birlikte hareket ettiği Suriyelilere ilişkin de açıklamalarda bulunan Hulusi Akar, ‘Suriyeli kardeşlerimiz var. Onları zora sokacak herhangi bir durum veya böyle bir karar almamız asla söz konusu değil. Rahat, müsterih olsunlar. Bu tutumumuz herkes tarafından bilinmeli ve buna göre davranılmalı. Bu konuda son derece net bir politika izliyoruz.’ İfadelerini kullandı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Türkiye, Suriye ile masaya oturuyor Sonraki Haber >>

Kılıçdaroğlu'ndan "Yiğitlerim" videosu

Kılıçdaroğlu'ndan

Nizamiye’de renkli Ramazan

Nizamiye’de renkli Ramazan

Norveç Başbakanı Hizmet Hareketi gönüllüleri ile bayramlaştı

Norveç Başbakanı Hizmet Hareketi gönüllüleri ile bayramlaştı

İstiklal Marşı'nı kağıda bakarak okuyabildi

İstiklal Marşı'nı kağıda bakarak okuyabildi

[Harun Tokak] Bayram

[Harun Tokak] Bayram

Erdoğan için yollar kapandı, vatandaşlar saatlerce mahsur kaldı

Erdoğan için yollar kapandı, vatandaşlar saatlerce mahsur kaldı

2023 Hatim Duası ve Ramazan Bayramı

2023 Hatim Duası ve Ramazan Bayramı

AKP'li İbrahim Yılmazcan'dan depremzedeye skandal sözler

AKP'li İbrahim Yılmazcan'dan depremzedeye skandal sözler

Kılıçdaroğlu'ndan 'Alevi' notuyla yeni video

Kılıçdaroğlu'ndan 'Alevi' notuyla yeni video

Kılıçdaroğlu'na yönelik ikinci saldırı girişimi!

Kılıçdaroğlu'na yönelik ikinci saldırı girişimi!
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
11:27:43