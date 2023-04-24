Türkiye, Suriye ile masaya oturuyor

SAMANYOLUHABER.COM- MOSKOVA





Rusya, Türkiye, Suriye ve İran arasındaki dörtlü toplantı 25 Nisan’da Moskova’da yapılacak.





Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Moskova'da 28 Aralık'ta Türkiye-Rusya ve Suriye Savunma Bakanları ve İstihbarat Başkanlarının katılımıyla üçlü toplantı yapıldığını hatırlatarak bu toplantının devamı niteliğinde, bu sefer dörtlü olarak, savunma bakanları ve istihbarat başkanlarının katılacağı yeni bir toplantı konusunda hazırlıkların devam ettiğini, 25 Nisan'da bu toplantının Moskova'da icra edilmesi planlandığını söyledi.





Toplantının amacının buradaki sorunların görüşmeler yoluyla çözülmesi ve bir an önce bölgeye barış ve huzurun hakim olması olduğunu, ilişkilerin, temasların karşılıklı saygı çerçevesinde devam ettiğini belirtti.





"Toplantının yapılmasına müteakip bazı olumlu gelişmelerin gerçekleşmesini de bekliyoruz. Bölge barışına katkı sağlamak için Türkiye, Bakanlık olarak elimizden gelen ne varsa gerekli gayreti gösteriyoruz" diyen Akar, Türkiye'nin terörle mücadelede kararlı olduğunu, ilave göçü arzu etmediğini, Türkiye'deki Suriyelilerin gerekli şartlar oluştuktan sonra topraklarına, evlerine gönüllü, güvenli ve saygın şekilde dönmelerini sağlamayı amaçladıklarını söyledi.





Türkiye'nin ister Suriye'de ister Türkiye’de birlikte hareket ettiği Suriyelilere ilişkin de açıklamalarda bulunan Hulusi Akar, ‘Suriyeli kardeşlerimiz var. Onları zora sokacak herhangi bir durum veya böyle bir karar almamız asla söz konusu değil. Rahat, müsterih olsunlar. Bu tutumumuz herkes tarafından bilinmeli ve buna göre davranılmalı. Bu konuda son derece net bir politika izliyoruz.’ İfadelerini kullandı.