Samanyolu Haber /Gündem / AKP anketinden Babacan'a ve Davutoğlu'na ne kadar oy çıktı? /04 Kasım 2019 10:47

AKP anketinden Babacan'a ve Davutoğlu'na ne kadar oy çıktı?

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ve eski Başbakan Yardımcısı Ali Babacan'ın 2019 bitmeden yeni partilerini ilan etmesi beklenirken, AKP'nin bu iki parti için anket yaptırdığı öğrenildi.

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Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'de gerçekleştirdiği askeri harekat sonrası AKP anket yapmaya devam ediyor.

Önce harekata desteği anketle ölçen AKP, şimdi de harekat sonrası Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu'nun kuracağı partilerin oy oranlarını hesapladı.


 
AKP ANKETİNDEN, BABACAN VE DAVUTOĞLU'NA NE KADAR OY ÇIKTI?

BBC Türkçe’den Ayşe Sayın’ın haberine göre, eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ve eski Başbakan Yardımcısı Ali Babacan'ın 2019 bitmeden, kuracakları partilerinin tabelalarını asması bekleniyor. İktidar partisi AKP'de "Suriye harekatının yarattığı rüzgar nedeniye iki ismin parti kuruluşunu ertelemek zorunda kalacağı" yorumları yapılsa da, Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu'nun yakın çevresinden gelen bilgilere göre planlanan programda şu anda değişiklik yok.


 
AKP'de de yeni partiler yakından izleniyor. Bu kapsamda geçtiğimiz haftalarda ilk kez Babacan ve Davutoğlu'nun kuracağı partilerin oy oranını yaptırılan kamuoyu anketiyle ölçüldü. Araştırmada, katılımcılara "Davutoğlu'nun partisine oy verir misiniz?" ya da "Babacan'ın partisine oy verir misiniz" yerine doğrudan "Bu pazar seçim olsa kime oy verirsiniz?" sorusu yöneltildi.

AKP'nin anketinden Babacan'ın partisine oy vereceklerin oranı yüzde 0,7, Davutoğlu'na oy vereceklerin oranı ise yüzde 0,3 olarak ölçüldü. 

ERDOĞAN'IN "KIRIK KALPLERİ TAMİR" HAMLESİNİN ARKASI GELECEK Mİ?

Anket dışında AKP'nin yeni partilere dönük bir dizi önlemi de uygulamaya koyacağı belirtiliyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AKP'nin kuruluşundan bu yana partide görev almış il başkanları ve belediye başkanları ile bir toplantı yaptı.

Erdoğan, her iki toplantıda da, "yeniden kucaklaşma" mesajı verdi. "Partime gönül vermiş, teşkilatımızın tozunu yutmuş tüm arkadaşlarımızla irtibatımızı güçlendireceğiz" diyen Erdoğan, olası "küskün" partililere de "Hiç kimseyi dışlamadan kırmadan dökmeden hatta varsa kırık kalpleri tamir ederek irtibatımızı güçlendireceğiz" ifadesini kullandı.

Erdoğan'ın bu hamlesinin altında, parti tabanından Babacan ve Davutoğlu hareketine kaymaları önleme hedefi yattığı belirtiliyor. Bu kapsamda eski teşkilat yöneticilerinin partide yeniden görev almalarını sağlayacak seçenekler üzerinde duruluyor. Erdoğan'ın, partide aktif görev almayan isimlerle buluşma toplantılarını sürdürmesi, bu kapsamda eski milletvekilleri ile de toplantılar yapılması planlanıyor.
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