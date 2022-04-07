Samanyolu Haber /Gündem / AKP bu iddiayı konuşuyor: Yıldırım ve Kurtulmuş arasında soğuk rüzgarlar esiyor! /07 Nisan 2022 14:41

AKP bu iddiayı konuşuyor: Yıldırım ve Kurtulmuş arasında soğuk rüzgarlar esiyor!

AKP kulisleri ile ilgili bugün çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Genel başkanvekilleri Numan Kurtulmuş ile Binali Yıldırım’ın “adı konmayan soğuk savaşta olduğu” iddia edildi.

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AKP kulislerinde genel başkanvekilleri Numan Kurtulmuş ile Binali Yıldırım’ın “adı konmayan soğuk savaşta olduğu” iddia ediliyor. Parti 7. Olağan Büyük Kongresi sonrasında AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, aynı kurultayda kendisini seçime taşıyacak kadroları da belirlemişti. Bu süreçte önce Numan Kurtulmuş ve ardından Binali Yıldırım genel başkanvekili olarak görev almıştı.

ODA KRİZİYLE BAŞLADI

Cumhuriyet’ten Selda Güneysu’nun haberine göre AKP içinde Yıldırım için “Partinin en güçlü isimlerinden, Erdoğan’ın zor zaman dostu” değerlendirmeleri yapılıyor. İkinci büyük gücün de Kurtulmuş olduğu biliniyor.

Ancak Yıldırım’ın göreve getirilmesi sonrası iki isim arasında “genel merkezde oda krizi” yaşanmıştı. Kurtulmuş’un odası Yıldırım için bölünmüştü. Kurtulmuş da bu duruma tepki göstermişti.

İZMİR GRUBU "GÜÇLENDİ"

Kurtulmuş ile Yıldırım arasındaki “çekişmenin” Ankara ve Konya gibi illerde AKP gençlik kolları başkanlarının değiştirilmesi sürecinde de sürdüğü belirtiliyor. Kurtulmuş’a karşı yeni bir “ekibin oluşmaya başladığı ve bu ekibin de İzmir grubu olarak adlandırıldığı” ifade ediliyor.

Grubun, Yıldırım’ın 26. dönemde İzmir milletvekili olması nedeniyle “İzmir grubu” olarak anıldığı ileri sürülürken, bu grubun Kurtulmuş ve ekibi karşısında “güç kazandığı” ve “İzmir grubunun AKP’yi seçime taşıyacak kadro olacağı” belirtiliyor.
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