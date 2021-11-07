AKP cephesinden asgari ücret açıklaması

AKP Grup Başkanvekili Cahit Özkan, asgari ücret tartışmaları ile ilgili "Vatandaşımızın yüzünü güldürecek.” açıklamasında bulundu.



AKP Grup Başkanvekili Cahit Özkan, ekonomik kriz ve asgari ücret tartışmaları üzerine konuştu.





Tv100’de yayınlanan “Pazar Siyaseti” adlı programa konuk olan Özkan, “Asgari ücret düzenlemesi vatandaşımızın yüzünü güldürecek.” ifadelerini kullandı.





Özkan şunları söyledi:





“Salgının bütün sosyal ve ekonomik sıkıntılarını bertaraf edecek yeni müjdelerimiz olacak. Asgari ücret düzenlemesi için bir rakam belirtemem. Birçok çalışma gerektiren bir konu bu. Alım gücü kuvvetlenecek. Vatandaşımızın memnuniyetini sağlayacak bir rakam olacak. Salgının ekonomik etkilerini sıfırlayacak, salgın öncesi dönemdeki ekonomik ortamı inşaa edecek, vatandaşlarımızın ekonomik sıkıntılarını giderecek bir rakam olacak.”