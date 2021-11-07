Bosnalı Sırpların ayrı ordu kurması kırmızı çizgidir

Schmidt Bosna Hersek'in bölünmeye zorlanması halinde Sırbistan ve Kosova arasındaki gibi Batı Balkanlarda çözümlenmemiş çatışmaları alevlendireceği uyarısında bulundu.



Schmidt, hafta içerisinde de uluslararası toplumun ayrılıkçı Sırplara karşı bir önlem almaması halinde 1990'lardaki savaşı sonlandıran barış anlaşmasının boşa düşeceğini söylemişti.



Reuters'e konuşan Schmidt Bosna Hersek'teki huzursuzluğun Sırbistan ve Kosova arasındaki ilişkileri de zorlaştıracağını belirterek, "Bosna Hersek'in toprak bütünlüğü Sırbistan'ın da çıkarına olacaktır," ifadelerini kullandı.



Bosna Hersek Yüksek Temsilcisi Schmidt, BM'ye rapor sundu: Ülkede bölünme ve çatışma ihtimali var

Schmidt ayrıca Belgrad yönetiminin Avrupa Birliği üyelik hedefinin de Bosna'daki istikrarsızlıktan olumsuz etkileneceğini belirtti.





Schmidt bu açıklamaları Bosnalı Sırpların ortak ordu, ortak vergi idaresi ve yüksek mahkeme gibi kurumlardan ayrılma yönündeki sinyalleri sonrası yaptı.



Bosna Hersek'te şu an için bir çözülme riski olmadığını belirten Schmidt öte yandan Dayton anlaşmasının yıpratılmaya devam edilmesi halinde ülkenin bölünme riskinin doğacağını vurguladı.



Amerika Birleşik Devletleri'nin arabuluculuğundan 1995 yılında imzalanan Dayton Anlaşması Bosnalı Sırplar, Hırvatlar ve Boşnaklar arasında 3,5 yıl süren savaşı sonlandırmıştı. Anlaşma sonucunda ülke etnik nüfusa göre Sırp Cumhuriyeti ve Bosna Hersek Federasyonu olmak üzere iki federatif yapıyla yönetilmeye başlandı.



Uluslararası baskının ülkeyi tekrar sağduyuya getirmesini umduğunu belirten Schmidt, Bosnalı Sırp Lider Milorad Dodik tarafından açıklanan Sırpların ortak ordudan ayrılarak kendi ayrı ordusun kurmak istemesinin kırmızı çizgi olduğunu belirtti.



Schmidt yüksek temsilcilik ofisi olarak yetkililerin görevden alma ve yeni kanunlar sokma yetkisini başvurulacak son çare olarak gördüklerini de vurguladı.