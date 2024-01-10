AKP, DEM Parti'ye çengeli attı

GÜNDEMDE YENİ BİR ÇÖZÜM SÜRECİ VAR MI?





AKP Diyarbakır Milletvekili Galip Ensarioğlu, DEM Parti ile yerel seçimde ittifak olup olmayacağına ilişkin soruyu yanıtladı.Rudaw'a konuşan Ensarioğlu, "Galip Ensarioğlu: Tabii benim DEM Parti milletvekilleriyle dostluğumuz var, görüşmelerimiz var, oturuyoruz sohbet ediyoruz. Geçenlerde de yetkilileriyle sohbet ettik. Ne yapabiliriz, Türkiye'de yeniden bir yumuşama için nasıl kapı aralanabilir, birlikte yeniden bir huzur ve şey ortamı nasıl sağlanabilir? Bunları doğal olarak kendi aramızda konuşuyoruz ama parti genel merkeziyle resmi bir temasları var mı benim bundan haberim yok. Ben de dışardan bir takım duyumları duyuyorum" dedi.DEM'in genel seçimlerde CHP'yi desteklemesini olumlu karşılamadıklarının altını çizen Ensarioğlu “HDP bizi sevsin, bizi övsün, bize oy versin gibi bir şeyimiz yok. Hiçbir zaman olmaz da ki zaten siyasete ters. HDP kendisi olsun, başkasına koltuk değneği olmasın diyoruz" diye kaydetti."Galip Ensarioğlu: Kastım şudur; cumhurbaşkanlığı seçimde de kayıtsız şartsız CHP'ye destek verdi. Geçen yerel seçimde de HDP sayesinde İstanbul, Antalya, Adana ve Mersin gibi büyükşehirleri onlar sayesinde aldılar. Peki, ne aldılar da bu kadar destek veriyorlar ve niye veriyorlar? Çözüm sürecini başlatan, demokratikleşme, Kürt dili ve kimliğini öngöründeki engelleri kaldıran, bir sürü yasal demokratik düzenleme yapan, Doğu ve Güneydoğu’ya bu kadar hizmet eden bir partiye elinden gelen bütün düşmanlığı yapacaksın ama gideceksin Kürdün düşmanıyla işbirliği yapacaksın. Asıl meseleniz Kürd meselesi ise CHP Kürd sorununun anasıdır, babasıdır, varlık sebebidir. Bu Kürd sorununun sebebi olan bir partiye kayıtsız şartsız destek vereceksin! Kürde hizmet eden, Kürd sorunun çözümü için çok önemli süreçler başlatan bir partiye düşmanlık edeceksin. Hayrola derdiniz nedir? Bu günlerde Selahattin Demirtaş'ın mahkemedeki açıklamalarını okuyorum. Rotayı sol marjinal çizgiden tam 180 derece döndürüp Kürdi çizgiye dönüştürmüş. Sanki geçen seçimlerde “seni başkan yaptırmayacağız” da başlayıp “Kemal yürü” diyen kendisi değilmiş gibi. CHP'ye kayıtsız şartsız destek verip sol marjinal anlayışa parti içindeki o ittifak ortakları olan marjinal solla birlikte Kürdün oyuyla Türk soluna hizmet eden kendileri değilmiş gibi. Çünkü halktan tepki gördüler, yüzde 2-3 oyları düştü. Şimdi bakıyorlar demek ki bu marjinal solun derdiyle Kürdün derdi ile bir değil, yolu da bir değil, rotayı çevirmişler. İnşallah rotayı çevirirler, kayıtsız şartsız Kürd düşmanlarına hizmet etmeye devam etmezler. Kendileri olarak girsinler seçime. Bizim başka bir talebimiz yok. Bize en sert muhalefeti yapsınlar ama kendileri olarak seçsinler."Rûdaw: CHP ile her hangi bir pazarlık etmediler. AK Parti ile bir ittifak yapmış olsalardı HDP’ye ne verecekti?Galip Ensarioğlu: Biz hiçbir şey vermeyiz. Birlikte demokrasiyi Türkiye’de geliştirelim. Çözüm süreci, güzellikler, silah nasıl bırakılır nasıl olur. Türkiye'de artık şiddet nasıl olmaz bunların yolunu beraberiz bulalım. Biz kirli pazarlıkların içinde asla olmayız.Galip Ensarioğlu: Çözüm süreci bitti. Ölen bir şeyi diriltemezsin. Ancak PKK silahlı varlığına Türkiye'de son verir, bunun gereğini yapar, HDP'de demokratik siyasetin kuralları içinde siyaset yapar o zaman yeni bir şey belki kurgulanır. Ama çözüm süreci öldü, yani eski çözüm süreci yok.