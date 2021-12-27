AKP, Ermenistan'la bir adım daha yaklaştı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ermenistan ve Türkiye temsilcilerinin ilişkilerin normalleşmesine ilişkin ilk toplantısının Moskova’da gerçekleşeceğini söyledi.







RIA Novosti’nin haberine göre, Ankara’da gazetecilere açıklama yapan Çavuşoğlu, ”Ermenistan ile normalleşme için özel elçiler atandı. İlk toplantı Moskova’da olacak. Ermenistan’ın uluslararası hukuk çerçevesinde hareket etmesini umuyoruz” dedi.





KARŞILIKLI UÇUŞLAR BAŞLIYOR





Çavuşoğlu, ayrıca ilk İstanbul-Erivan uçuşunun önümüzdeki günlerde yapılacağını kaydetti.





Ermenistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Vahan Hunanyan ise sosyal medyada yaptığı açıklamada, şu anda Ermenistan ve Türkiye özel temsilcilerinin görüşmesi için kararlaştırılan bir tarih bulunmadığını bildirdi.





Sözcü, toplantının Moskova’da yapılması olasılığının tartışıldığını kaydetti.







İKİ TEMSİLCİ GÖREVE BAŞLADI





İlişkilerin normalleşmesi için özel temsilciler olarak Türkiye’nin eski ABD büyükelçisi Serdar Kılıç ve Ermenistan Ulusal Meclis Başkan Yardımcısı Ruben Rubinyan atanmıştı.