Brezilya'da sel barajları taşırdı, 20 bin kişi evsiz kaldı

Brezilya sel felaketi ile boğuşuyor. Ülkenin kuzeydoğusundaki Bahia eyaletinde aşırı yağış sonucu Vitoria da Conquista şehri yakınlarındaki Verruga nehrinde bulunan Igua barajı taştı. Hafta sonu yaşanan olay ile birlikte binlerce insan tahliye edilirken pazar günü ise 100 kilometre uzaktaki Jussiape’de sel suları yükseldi.







YÜKSEKLERE KAÇIN UYARISI





Solhaber’in aktardığına göre yetkililer bölgede yaşayanlara, “Yüksek alanlara kaçın” uyarısında bulundu. Resmi makamlar olayda ölen ya da yaralanan olmadığını açıklarken, binlerce evin sular altında kaldığı kaydedildi.





Köprü ve yolların hasar gördüğünü aktaran yetkililer 200 bin kişinin yaşadığı Itabuna kentinin de etkilendiğini duyurdu. Evlerinde mahsur kalan çok sayıda insanı kurtarma çalışmaları devam ederken bölge sakinleri, “Tam bir çılgınlık, dalgalar 2 metreye ulaştı” açıklamasını yaptı.







Bahia valisi Rui Castro, en az 400 bin insanın sel felaketinden etkilendiğini açıklarken, “Binlerce insan evlerini terk etti. Sular bir, iki hatta bazı bölgelerde 3 metre yükseldi” dedi. Alman Bild gazetesi ise en az 20 bin insanın yaşanan olayların ardından evsiz kaldığını duyurdu. Ülkede Kasım ayından beri yaşanan seller sonucu 18 kişi yaşamını yitirdi. Sel suları 2 metrelik dalgaları ortaya çıkardı. 72 kent için acil durum ilan edildi.





