Samanyolu Haber /Gündem / AKP, Esad rejimi ile görüşmeme kararı aldı /24 Ekim 2019 20:38

AKP, Esad rejimi ile görüşmeme kararı aldı

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Suriye rejimi ile görüşme planları olmadığını söyledi.CNN Türk'te açıklamalarda bulunan Kalın, Türkiye'nin Suriye'de hedeflerine ulaştığını iddia etti ve harekat ile istenen hedeflere ulaşıldığını savundu.

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"En başta koyduğumuz hedeflere ulaştık" diye konuşan Kalın, "Suriye rejimi ile görüşme planımız yok" dedi.

Kalın'ın açıklamalarının satır başları şöyle:

"Suriye'de hedeflerimizi önceden açıklamıştık. Barış Pınarı Harekâtı ile en başta koyduğumuz hedeflere ulaştık. Teröristlerle görüşme kabul edilemez.

Terör örgütü DEAŞ ile göğüs göğse mücadele eden ülke Türkiye'dir. Kararlılığımızı kimse tartışamaz.DEAŞ'lıları Ayn İsa'da kim serbest bıraktı? YPG'liler DEAŞ'ı şantaj olarak kullanıyor.

YPG'li teröristler Suriye'deki petrol sahalarını ellerinde tutmaya çalışıyor.İdlib'de mutabakatı sağlamasaydık on binlerce insan ölecek, yüz binlercesi göç edecekti.

YPG'lilerin çekilmesi Rusya'nın sorumluluğunda, süre işliyor.Rusya ile ortak devriye 29 Ekim'de başlayacak. Rusya, YPG'yi 30 kilometrelik hattan çıkaracak.

Sınırınız YPG ve DEAŞ'tan temizlenecek. Hem sahada hem masada etkin olan bir Türkiye var. Suriye'nin kuzeyinde terör devleti kurulma ihtimali ortadan kalkmıştır.

YPG bölgede savaş suçu işledi. “Şu anda Suriye rejimi ile görüşme planımız yok. Bu kadar insan boşuna ölmedi."
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