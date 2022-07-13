AKP Genelkurmay Başkanı Güler’in görev süresini uzatmak için yeni yasayı geçirdi

Bedelli askerlik düzenlemesini içeren Askeri Ceza Kanunu Resmi Gazete’de yayımlandı. Düzenleme ile Genelkurmay Başkanının yaş haddi, birer yıllık süreyle 72 yaşına kadar Cumhurbaşkanınca uzatılabilecek.





GENELKURMAY BAŞKANI 72 YAŞINA KADAR GÖREVDE KALABİLECEK

Bedelli askerlik düzenlemesini de içeren Askeri Ceza Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Düzenlemeye göre Genelkurmay başkanlarının görev süreleri 67 yaşından 72 yaşına çıkarıldı. Yaş haddinden emekli olması beklenen Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler’in görev süresi Cumhurbaşkanı’nın istemesi halinde 72 yaşına kadar uzatılabilecek.





KASIT YOKSA KAZALARDA ZARAR TAZMİNİ OLMAYACAK

Yükümlü erbaş ve erlerden askeri araçları kullanmakla görevlendirilenler, araç kazası nedeniyle harp malzemesine zarar vermek suçundan kast veya ağır kusur nedeniyle mahkum olmaları durumu hariç, aracın kullanımı nedeniyle meydana gelen zararı tazminle sorumlu olmayacak.





ASTSUBAYLARIN KADEMELERİ YENİDEN DÜZENLENDİ

Yüksekokul mezunu astsubaylar, bir kademe intibakı sağlanarak dokuzuncu derecenin ikinci kademesinden göreve başlatılacak. Görevde olan ve emekli personele de bir kademe intibakı sağlanacak. Kanunla, en az 2 yıl ve daha uzun süreli yükseköğrenimini tamamlamış olan astsubayların bulundukları derece ve kademeye bir kademe ilave edilecek.





ASKERİ KURULUŞLARA DÖNER SERMAYE GELİYOR

Personel Temin Daire Başkanlığı, Arşiv ve Askeri Tarih Daire Başkanlığı, müze, mehteran ve bando faaliyeti yürütenler ile üniversite gibi askeri kuruluşlarda da döner sermaye kurulacak. Kanunla Milli Savunma Üniversitesi, kuvvet komutanlıkları, Askeri Fabrikalar Genel Müdürlüğü, Tersaneler Genel Müdürlüğü, Harita Genel Müdürlüğü ve Askeri Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü bünyesindeki döner sermaye işletmelerine tahsis olunan sermaye toplamı 100 milyon liraya çıkarıldı. Tahsis edilen sermaye miktarı Cumhurbaşkanı kararıyla 5 katına kadar artırılabilecek.





BAKAYALAR DA BEDELLİ ASKERLİKTEN YARARLANABİLECEK

Kanunla yoklama kaçağı, saklı veya bakaya olup bedelli askerlik hizmetinden yararlanamayan yükümlülerin bu hizmetten faydalanabilmelerine imkan sağlanacak. Buna göre, “askerliğe elverişli” kararı verilmiş olanlar bedelli askerlikten yararlandırılacak. Ödenecek bedel, ödemenin yapıldığı gün geçerli olan memur aylık katsayısı dikkate alınarak belirlenecek. Seçim sonrasında bedelli askerlikten yararlanma hakkı elde edip de vazgeçenlere yeni bir hak verilmeyecek.