AKP'de kongre öncesi kabine toto başladı

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın 22 Mart Pazartesi günü yapılacak kabinede kapsamlı bir değişikliğe gideceği öne sürüldü.



24 Mart'ta yapılacak 7'inci Olağan Büyük Kongre öncesinde AKP kulislerinde farklı senaryolar konuşulmaya başlandı. İddialara göre Erdoğan, kongre öncesinde kabinede dikkat çeken değişikliklere imza atacak.





Kimi haberlere de yansıyan iddialara göre Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu görevlerinden alınacak.





Bununla birlikte Soylu'nun, İçişleri Bakanlığından alınarak Cumhurbaşkanı Yardımcılığı görevine getirileceği ileri sürüldü. Görevden alınacağı ileri sürülen Fahrettin Koca ve Ziya Selçuk'un ise istifalarını zaten Erdoğan'a sunduğu ve bu taleplerinin kabul gördüğü de iddialar arasında.



