Samanyolu Haber /Gündem / AKP'de kongre öncesi kabine toto başladı /19 Mart 2021 17:56

AKP'de kongre öncesi kabine toto başladı

AKP'de gözler 24 Mart'ta yapılacak 7'inci Olağan Büyük Kongre öncesinde kabine değişikliği iddialarına çevrildi. Kulislerdeki iddialara göre 22 Mart Pazartesi günü kabinede birçok isim değişecek.

SHABER3.COM

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın 22 Mart Pazartesi günü yapılacak kabinede kapsamlı bir değişikliğe gideceği öne sürüldü.
 
24 Mart'ta yapılacak 7'inci Olağan Büyük Kongre öncesinde AKP kulislerinde farklı senaryolar konuşulmaya başlandı. İddialara göre Erdoğan, kongre öncesinde kabinede dikkat çeken değişikliklere imza atacak. 

Kimi haberlere de yansıyan iddialara göre Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu görevlerinden alınacak.

Bununla birlikte Soylu'nun, İçişleri Bakanlığından alınarak Cumhurbaşkanı Yardımcılığı görevine getirileceği ileri sürüldü. Görevden alınacağı ileri sürülen Fahrettin Koca ve Ziya Selçuk'un ise istifalarını zaten Erdoğan'a sunduğu ve bu taleplerinin kabul gördüğü de iddialar arasında. 

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber AKP'de kongre öncesi kabine toto başladı Sonraki Haber >>

Gergerlioğlu, Meclis'te beklemeye devam ediyor

Gergerlioğlu, Meclis'te beklemeye devam ediyor

Havai fişek dolu evde patlama

Havai fişek dolu evde patlama

Feci kaza anı kameraya yansıdı

Feci kaza anı kameraya yansıdı

ABD’de uçak otomobilin üzerine düştü

ABD’de uçak otomobilin üzerine düştü

Arazi aracını kurtarayım derken

Arazi aracını kurtarayım derken

Kamyon hızını alamayınca

Kamyon hızını alamayınca

Cumhur İttifakı'nı boz...

Cumhur İttifakı'nı boz...

Hadi Özışık ‘ben gazeteciyim’ deyince İYİ Partili Dervişoğlu kahkaha attı

Hadi Özışık ‘ben gazeteciyim’ deyince İYİ Partili Dervişoğlu kahkaha attı

Dörtyol kaymakamı vatandaşlara hakaretler yağdırdı

Dörtyol kaymakamı vatandaşlara hakaretler yağdırdı

Yağmurda ağacın altına sığınan 4 kişinin üzerine yıldırım düştü

Yağmurda ağacın altına sığınan 4 kişinin üzerine yıldırım düştü
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
18:58:20