AKP içinde 'zenginler' tartışması büyüyor

AKP içinde 'zenginler' tartışması: 'Son dönemde her tarafları oynuyor Ak Parti iktidarı sonrası hesabı yapıyorlar'Hükümete yakın Yeni Şafak gazetesi yazarı Hasan Öztürk’ün, 10 Aralık’ta kaleme aldığı ve AKP içindeki bir kesime ağır eleştiriler yönelttiği yazısı tartışılmaya devam ediliyor.Öztürk, söz konusu yazısında, AKP’yle birlikte zengin olanların, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı yalnız bıraktığını, sessiz kaldığını belirtti.Öztürk özetle şunları kaydetti:“… Lüks arabalara bindiniz..! Her köşeye bir gökdelen diktiniz! Zenginleşip palazlandınız…Banka hesaplarına dolarları, euroları, doldurdunuz..! Dünyalıkta sınır tanımadınız… Emniyet şeritlerini kendinize tahsis edilmiş sandınız! Süfli duygulara kapıldınız! Bütün bunları bir adam’ın arkasına sığınıp yaptınız!(…)O Uzun Adam’ın uzun yürüyüşünü durdurmak isteyenlere bir çift söz söyleyemediniz! Söyleyemezsiniz!”Yeni Şafak yazarı Öztürk’ün yazısını değerlendiren Aydınlık gazetesi yazarı İsmet Özçelik, “Ak Parti’de 'içeriden' ağır eleştiri” başlıklı bir yazı kaleme aldı.Özçelik, “AK Parti’nin kıdemlilerinden” diye tarif ettiği bir kişiyle parti içindeki durumu konuştu ve köşesinde aktardı.Özçelik’in yazısı şöyle:“Geçmişte Erdoğan’a çok yakındı. Ama son dönemlerde biraz uzağında. Bunda pandeminin de etkisi var. Ak Parti’nin kıdemlilerinden biri. Zaman zaman görüşürüz. Telefonla değil, yüz yüze görüşmeyi sever. Öztürk’ün yazısını sordum.Benzer şeyler söyledi:‘Bizde dört kesim var. Biri partiye ölümüne bağlı olanlar. Partinin ana gövdesi bunlardan oluşuyor. Genelde düşük ve orta gelirliler. İktidar nimetinden en az yararlananlar. Belki çocuğunu işe sokmuştur. Ya da tayinini yaptırmıştır. Şu anda sıkıntılılar. Her şeye rağmen Reis’e hayrandırlar. Yıllardır durdukları yerde duruyorlar.Diğer kesimler aslında sayıca çok küçük. Ama etkililer. Son dönemde her tarafları oynuyor. Bir grup yeni dönemin hazırlığında. Yapılanları muhalefet ağzıyla eleştiriyorlar Ak Parti iktidarı sonrası hesabı yapıyorlar.İkinci grup; ‘İyi para kazandık. Ama artık bu işin sonuna geldik. Son vuruşları da yapalım’ havasında. Yasa yönetmelik dinlemiyorlar. Onlar para kazanırken, parti büyük yara alıyor.Üçüncü grup; ‘Çok kazandık. Dünyalığımızı yaptık. Çocuklarımızın, torunlarımızın geleceği garantide. Yaşımız da ilerledi. ‘Artık kenara çekilelim, paramızı yiyelim’ düşüncesinde. Kazandıklarını yurt dışına çıkaranlar var.Bu üç gruptan da hayır yok. Daha önce Ak Parti’ye oy verip şu anda soğuyanlar... Anketlerdeki ‘kararsızlar’ içinde olanlar. Bunlar bu üç grup yüzünden o haldeler. Hasan Öztürk olayı iyi özetlemiş.’”Aydınlık yazarı Özçelik, AKP’li isme “Peki ‘Reis’ bunları görmüyor mu?” diye sorduğunu belirtti ve aldığı cevabı şöyle aktardı:“Pandemi nedeniyle sıkıntı yaşanıyor. Çok azımız doğrudan ulaşabiliyoruz. Geçmişte başka partilerde de hep oldu. Böyle günlerde liderler iyi şeyler duymak ister. Ona gerçek değil, görmek istediği gösteriliyor. Bu da sorunları büyütüyor.”