AKP içindeki karışıklık giderek artıyor





Gazeteci İbrahim Haskoloğlu’nun tutuklanmasının ardından sosyal medyada “Cumhur Frankfurt” olarak bilinen hesap, Şentop’u da etiketleyerek “Arkadaşa tütün ve temiz don lazımmış” paylaşımında bulunmuştu. Şentop ise paylaşıma sert tepki gösterip, gazetecilere yaptığı açıklamada “Ankara küçük yer. Kimin kimin adamı, kimin sahibi olduğunu biliyor” ifadelerini kullanmıştı.





Cumhuriyet'ten Selda Güneysu'un haberine göre, Şentop’un asıl mesajını “AKP’li oldukları bilinen dışarıdaki bazı isimlerin, zaman zaman sosyal medya üzerinden örgütlenerek trollerle parti içini dizayn etmeye çalışanlara verdiğine” dikkat çekiliyor. “Kim bu troll hesapları kontrol etmeye çalışanlar” sorusuna ise yakın tarihte Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu’nun da görevden alınması sürecinde adını duyuran “Pelikan grubu” örnek gösteriliyor. İletilmek istenen mesajları sosyal medyadan kamuoyuyla paylaşan grubun merkezinde ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın damadı Berat Albayrak’ın olduğu ifade ediliyor. Genel merkezde de pek çok ismin Albayrak’a yakın olduğunun altı çiziliyor.





Parti içindeki gruplaşmanın sosyal medyadaki “troll hesaplara” yansıdığına, son dönemde AKP içindeki “güç savaşının” da “troller üzerinden yürüdüğüne” dikkat çekiliyor. Trollerin bu seferki hedefinin Şentop olduğu, AKP’de ise “Şentop’un yanıtıyla birlikte ilk kez troller üzerinden yürütülen savaşın gün yüzüne çıktığı” belirtiliyor. Şentop’un çıkışıyla “derinleşen troll kavgasında yeni bir sahnenin açıldığı” ve bu sahnede “Şentop’un savaşı ‘şimdilik’ durdurduğuna” işaret ediliyor. AKP’li pek çok milletvekilinin de Şentop’u arayarak “trollerden rahatsızlıklarını dile getirdikleri” belirtiliyor.