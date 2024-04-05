AKP içindeki 'Zeydan' tartışması büyüyor

Miroğlu: Hiçbir şey olmamış gibi davranamayız

Eski Mardin milletvekili ve AKP MYK üyesi Miroğlu, açıklamasında "siyasi paradigmaların şekillendirdiği, değişmesinin vakti gelmiş politikaları tartışmadan ve gündeme getirmeden seçim yenilgisini 2028'de zafere dönüştürmenin mümkün olmadığını" ifade etti. "Gerçek bir yüzleşme için insanlara tartışma özgürlüğü sunulması gerektiğini" belirten Miroğlu, "Kimse, acaba yazar ve konuşursam siyasi istikbalim işim gücüm ne olur gibi bir endişeyle hareket etmeye zorlanmamalıdır" dedi.

Orhan Atalay ve Hayati Yazıcı'nın açıklamaları

Eski AK Parti Milletvekili Orhan Atalay da Uçum'un açıklamalarına "Milletin Evi'nden millete sallanan parmak kesilip atılmalı" diyerek sert tepki göstermişti.