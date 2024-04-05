CHP: Endişeli değil, cesur demokrat olacağız

Bulut: Tüm demokratlardan oy aldık





Vahap Coşkun: Van bir turnusol kâğıdı oldu

CHP ayrıca Van Saray'da seçimi kazanan DEM Partili adayın "memnu haklarının incelenmesi" için başvuru yapan CHP Saray İlçe Başkan Yardımcısı Yasin Arslan'ı da ihraç etti.

Van krizinin kaybedeni AKP mi oldu?

Coşkun'a göre bu krizin en büyük kaybedeni ise AKP oldu.