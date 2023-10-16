AKP ile birlikte CHP ve İYİ Parti’de de düşüş sürüyor

Asal Araştırma'nın yaptığı genel seçim anketinin sonuçlarına göre CHP ve İyi Parti'de oy kaybı sürüyor.





Asal Araştırma, 5-10 Ekim arasında yaptığı genel seçim anketinin sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı. Sonuçlara göre; AKP, CHP ve İyi Parti oy kaybederken MHP ve yeni ismi Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (HEDEP) olan Yeşil Sol Parti, oylarını artırdı.





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26 ilde 2 bin 600 kişi ile görüşülerek yapılan ankete göre; Zafer Partisi, Yeniden Refah Partisi ve Türkiye İşçi Partisi'nin (TİP) oyları da arttı.





Anket sonuçlarına göre, mayıstaki seçimlerde Gelecek Partisi, Saadet Partisi, Demokrat Parti ve DEVA Partisi'ne de milletvekili veren CHP, 5 ay önceye göre toplam 5 puan kaybetti ve yüzde 20'ye geriledi. İyi Parti de yaklaşık 1,5 puan kaybederek yüzde 8 sınırına düştü.





Emek ve Özgürlük İttifakı yükselişte





Cumhur İttifakı'nda AKP bir puan kaybederken Yeniden Refah Partisi ve MHP yaklaşık 1'er puan yükseldi. Emek ve Özgürlük İttifakı da yükselişe geçti. Anket sonuçlarına göre, Yeşil Sol Parti (HEDEP) yaklaşık 1, TİP ise yaklaşık 1,3 puan kazandı.





Ankete göre, "Bu pazar genel seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz" sorusunun yanıtına göre siyasî partilerin oy oranları şöyle oldu:



