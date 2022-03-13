AKP kulislerini sarsan iddia: 14 vekil aylardır Erdoğan'dan cevap alamıyor

Gazete Duvar'ın Duvar Arkası bölümünde yer alan iddiaya göre, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile birlikte yürütme tamamen Meclis dışına çıkınca bu durum AKP'li milletvekillerinden de çok sayıda şikayet gelmesine neden oldu.







AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşemeyen vekiller bakanlara dahi ulaşamaz hale geldi. Birçok toplantıda dile getirilen bu sorunu çözmek için Meclis’te “nöbetçi bakan” uygulaması başladı.





AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da gruplar halinde milletvekilleri ile bir araya geldi. Ancak bu buluşmalar da milletvekillerinin seçim bölgelerine yönelik taleplerini dile getirdiği toplantılara dönüştü.





Parti politikalarını tartışmak, çeşitli önerilerde ya da uyarılarda bulunmak isteyen milletvekilleri bu kalabalık toplantılarda görüşlerini paylaşamadı.





Siyasi değerlendirmelerini aktarmak, tespit ettikleri eksiklikleri iletmek, yanlış gittiği düşünülen işlerin düzeltilmesi için önerilerde bulunmak isteyen vekiller bu kez ayrı randevular talep etmeye başladı. Ancak bu randevulara da yanıt verilmedi. İddiaya göre AKP'li 14 milletvekilinin talep ettiği bir randevuya 6 aydır yanıt gelmedi.