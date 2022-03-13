Samanyolu Haber /Gündem / Sigara fiyatlarına büyük zam! /13 Mart 2022 11:13

Sigara fiyatlarına büyük zam!

Art arda zamlara şimdi de sigara zammı eklendi. Bir sigara grubunun ürünlerine büyük zam geldi.

SHABER3.COM

Akaryakıt fiyatlarına art arda gelen zamların ardından, zam fırtınasına şimdi de sigara fiyatları eklendi. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Erol Dündar, bir sigara grubunun sigaraya 2 TL zam yaptığını açıkladı.

Erol Dündar'ın Twitter'daki paylaşımına göre yeni fiyatlar şöyle:

- 21,50 TL olan sigara 23,50 TL

- 22 TL olan sigara 24 TL

- 23 TL olan sigara 25 TL

- 24 TL olan sigara 26 TL

- 25 TL olan sigara 27 TL

- 25,50 TL olan sigara 27,50 TL

ENFLASYONA DOĞRUDAN YANSIYACAK
Sigara fiyatlarına en son ocak ayında zam gelmişti. Sigaranın enflasyon sepetinde alkol ürünleriyle birlikte yüzde 5 civarında ağırlığı bulunuyor. Bu nedenle, sigara fiyatlarındaki bu zam enflasyon oranına da doğrudan yansıyacak.
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