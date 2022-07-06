Samanyolu Haber /Gündem / AKP kur korumalıya faiz yağdırdı: 1 milyon lira yatıran 6 ayda 489 bin lira kazandı /06 Temmuz 2022 14:04

AKP kur korumalıya faiz yağdırdı: 1 milyon lira yatıran 6 ayda 489 bin lira kazandı

24 Aralık 2021’de 1 milyon lirasıyla KKM hesabı açan biri 24 Haziran 2022’de parasını 1 milyon 489 bin lira olarak geri aldı. Faiz olarak ödenen 489 bin liranın 70 bin lirasını banka, 419 bin lirasını ise Hazine veya Merkez Bankası ödedi. Merkez Bankası'nın mayıs sonuna kadar 10 milyar KKM parası ödediği tahmin ediliyor.

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CHP TBMM grubunun ekonomi raporunda, kur korumalı mevduatın (KKM) devlete olan maliyeti örneklerle açıklandı.

BANKA 70 BİN LİRA, HAZİNE 419 BİN LİRA FAİZ ÖDEDİ
Buna göre örneğin 24 Aralık 2021’de 1 milyon lirasıyla KKM hesabı açan biri 24 Haziran 2022’de parasını 1 milyon 489 bin lira olarak geri aldı. Faiz olarak ödenen 489 bin liranın 70 bin lirasını banka, 419 bin lirasını ise Hazine veya Merkez Bankası ödedi.

MERKEZ BANKASI 10 MİLYAR LİRA FAİZ ÖDEMESİ YAPTI
Raporda, açıklanmamakla birlikte Merkez Bankası’nın da mayıs sonuna kadar 10 milyar TL KKM için ödeme yaptığı belirtildi.

Yine geçen mart ayında (24 Mart) açılan ve geçen hafta (24 Haziran) vadesi dolan KKM’lerin üç aylık net getirisi ise yüzde 17.2 oldu.
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