Samanyolu Haber /Gündem / AKP'nin kurucularından Albayrak: 15 Temmuz iç ve dış istihbaratın birlikte düzenlediği bir plan /12 Temmuz 2022 18:38

AKP'nin kurucularından Albayrak: 15 Temmuz iç ve dış istihbaratın birlikte düzenlediği bir plan

AKP’nin kurucularından ve aynı zamanda eski Kırıkkale Milletvekili Kemal Albayrak, 15 Temmuz'la ilgili önemli bir paylaşımda bulundu.

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15 Temmuz'un yıl dönümü yaklaşırken AKP'nin kurucularından Kemal Albayrak, kişisel sosyal medya hesabından önemli bir paylaşım yaptı. Albayrak paylaşımda, “15 Temmuz rejim değişikliğine, kıyımlara, ekonomik çöküntüye, adaletsizliğe, servet değişimine, mafya işbirliğine, ocakların söndürülmesine neden olan; iç ve dış istihbaratın birlikte düzenlediği, kirli bilgilerle halkın başka alanlara yönlendirerek ortaya koyduğu bir plan. Kime yaradı?” ifadelerini kullandı.

Kemal Albayrak, daha önce de partisine yönelik eleştirel açıklamalarda bulunmuştu.

30 Kasım 2020’deki açıklamasında, “Yol arkadaşlarını yolda bulduklarıyla değiştirdiler. Kaynaştıracağız dediler ayrıştırma yarattılar. Yargıyı ve devleti intikam aracı olarak kullandılar. AKP bugün, tamamen kölelik ve itaat kültürüne dayalı bir sistemle yönetiliyor.” diyen Kemal Albayrak, 29 Ağustos 2021’de katıldığı bir televizyon programında ise “Nasıl bir devlet, hukuk yok, araştırma yok, soruşturma yok… Bırakın onu; bunu itiraf ettiği halde, buradan anladığım şu ki, ileride göreceğiz, bu partide görev alanların ve o yönetimde görev alanların yüzde 80’i hatta yüzde 90’ı ileride itirafçı olacak. Çünkü itirafçılık başladı. AK Parti güçle ayakta duruyordu, devlet bizim açımızdan önemli bir mevkidir.” ifadelerini kullanmıştı.
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