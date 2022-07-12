Borcun bir taksidi asgari ücret kadar oldu

Türkiye'de enflasyon artışı sonrasında yaşanan olumsuzluklara bir yenisi daha eklendi.





Öğrencilerin öğrenim hayatları sırasında aldıkları ve sonrasında geri ödemeleri gereken Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) kredi geri ödemelerinde bir taksidin asgari ücret tutarına ulaştığı belirtildi.







cumhuriyet.com.tr'de yer alan habere göre Kredi Yurtlar Kurumu (KYK), öğrencilere verdiği kredilerin geri ödemesine Üretici Enflasyonu’nu (ÜFE) yansıtarak bayramın ikinci gününde yeniden hesaplamasıyla, gençlerin borçları astronomik rakamlara dönüştü. Türkiye’de halihazırda 5.5 milyon borçlu var ve bu borçluların 400 bini icralık. Kredi Yurtlar Kurumu (KYK), öğrencilere verdiği kredilerin geri ödemesine Üretici Enflasyonu’nu (ÜFE) yansıtarak bayramın ikinci gününde yeniden hesaplamasıyla, gençlerin borçları astronomik rakamlara dönüştü. Türkiye’de halihazırda 5.5 milyon borçlu var ve bu borçluların 400 bini icralık.

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Ege Üniversitesi’nde doktora öğrencisi olan ve ismini vermek istemeyen bir öğrenci enflasyon farkına ve geri ödeme rakamlarına tepki gösterdi.



Öğrenci, “Lisans eğitimimi Türkiye’de tamamladım o zaman yine kredi almıştım ve o borcu kapattım. O dönem geri ödemeler çok daha makul seviyedeydi. Daha sonra yüksek lisans için yurtdışına gittim ve eğitimimi tamamladıktan sonra tekrar Türkiye’ye gelerek 2018 yılında doktora eğitimine başladım. Ailemin dar gelirli olması ve hayat pahalılığından dolayı yine kredi almak zorunda kaldım ve ortaya çıkan tablo maalesef bu. Akademik kadroya girersem rahatça ödeyeceğimi düşünüyordum hep ama şu anda kadro bulmakta neredeyse imkânsız gibi bir şey. Mevcut borçların güncellemesinin ardından ödeme planına baktığımda 2024 yılında ödemeye başlarsam aylık geri ödememin 5 bin 500 TL’yle başladığını gördüm. Şimdi hemen başlatsam yine benzer bir rakamla karşı karşıya kalacağım. KYK borcum için benden bir asgari ücret istiyorlar” dedi.



Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre ÜFE nisan ayında yüzde 138.31 gerçekleşirken, yeni ödeme yapacak gençlerin de borcu bu oranda arttı.