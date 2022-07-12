CHP'li Turpcu'nun 'Uzungöl' paylaşımı sosyal medyada gündem oldu

Trabzon'da bulunan Uzungöl'ün durumu uzun süredir gündemdeki yerini korurken, CHP Zonguldak Milletvekili Şerafettin Turpcu'nun son paylaşımıyla tekrar hatırlatılmış oldu.







Bir dönem yeşillikler içinde ve kendi halinde bir beldeyken sonrasında bölgeye artan ilgiyle birlikte gelen betonlaşma ve doğaya müdahaleler sonrasında gölün çevresi çevrelenerek göl adeta bir havuz haline geldi.





Bu durumu sosyla emdya hesabı üzerinden paylaşan CHP Zonguldak Milletvekili Şerafettin Turpcu'nun paylaşımı sosyal emdyada gündem oldu.





İşte Turpcu'nun o paylaşımı:





