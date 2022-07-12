Samanyolu Haber /Dünya / ABD’deki enflasyonla ilgili yeni beklenti /12 Temmuz 2022 20:01

ABD’deki enflasyonla ilgili yeni beklenti

Dünyanın birçok noktasında olduğu gibi ABD'de de artış gösteren enflasyon rakamlarının yeni dönemde de ülkede artış göstermesinin beklendiği aktarıldı.

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Evrensel'de yer alan habere göre Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, ABD'de çarşamba günü açıklanacak haziran ayı enflasyon verilerinin yüksek gelmesini beklediklerini söyledi.

Jean-Pierre, Beyaz Saray’da düzenlediği günlük basın toplantısında, “Çarşamba günü haziran ayı enflasyon verisi gelecek. Bu verinin içinde benzin ve gıda fiyatları da olacak. Benzin fiyatlarının haziranda hızla artmış olmasından dolayı bu verinin de yüksek gelmesini bekliyoruz” ifadesini kullandı.

ABD’deki gıda ve benzin fiyatlarının Ukrayna savaşından ağır bir şekilde etkilendiğini belirten Jean-Pierre, “Haziran enflasyonu artık geçerli değil çünkü bu ay benzin fiyatları ciddi oranda azalacak, ilerleyen aylar da daha da düşmesini bekliyoruz” dedi.

ENFLASYON BEKLENTİSİ YÜZDE 8.8

ABD’de geçen ay açıklanan verilere göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) mayısta aylık yüzde 1 artarken yıllık yüzde 8.6 ile Aralık 1981’den bu yana kaydedilen en yüksek artışı göstermişti.
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