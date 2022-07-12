Yunanistan sınırındaki geri itmelere ilişkin Von der Leyen'e açık mektup

Atina yönetiminin tepki çeken sığınmacıları geri itme politikasına tepkiler gelmeye devame derken, konuyla ilgili yeni bir gelişme de yaşandığı aktarıldı.





Avrupa Parlamenterleri, ülke milletvekilleri, gazeteciler, akademisyenler ve sivil toplum örgütlerinden oluşan 44 imzacının, konuyla ilgili olarak Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula Von der Leyen ve İçişleri Komiseri Ylva Johansson’a hitaben bir açık mektup kaleme aldığı ifade edildi.







Evrensel'de yer alan habere göre Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula Von der Leyen ve İçişleri Komiseri Ylva Johansson’a hitaben Turkiye - Yunanistan sınırındaki geri itmelerle ilgili bir açık mektup çalışması yapıldı. Mektupta; Avrupa Parlamenterleri, ülke milletvekilleri, gazeteciler, akademisyenler ve sivil toplum örgütlerinden oluşan 44 imzacı mevcut. Mektuplar Komisyon Başkanı’na ve İçişleri Komiseri ’ne teslim edildi. Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula Von der Leyen ve İçişleri Komiseri Ylva Johansson’a hitaben Turkiye - Yunanistan sınırındaki geri itmelerle ilgili bir açık mektup çalışması yapıldı. Mektupta; Avrupa Parlamenterleri, ülke milletvekilleri, gazeteciler, akademisyenler ve sivil toplum örgütlerinden oluşan 44 imzacı mevcut. Mektuplar Komisyon Başkanı’na ve İçişleri Komiseri ’ne teslim edildi.





- Tüm geri itme olaylarının kapsamlı bir şekilde soruşturulması ve sorumluların adalete teslim edilmesi,





- Sınırlarda sığınma hakkının sağlanması ve sığınma talebinde bulunmayla ilgili yasal veya pratik tüm prosedürel veya coğrafi kısıtlamaların kaldırılması.

Mektupta Yunanistan-Türkiye sınırında uygulanan geri itme politikalarının birçok can kaybına sebep olduğu ve daha birçok hayatı mahvettiği belirtildi, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve Avrupa İçişleri Komiseri Ylva Johansson’dan bu uygulamaların sona erdirilmesi için destekleri istendi. Yunanistan’dan geri itilen insan sayısının 2021 yılında daha önceki yıllara göre yaklaşık 2 kat arttığına, sığınma başvurusu için adalara gelenlerin sayısının son 9 yılın en düşük seviyesinde olduğuna değinildi ve sığınmacıların daha zorlu ve ölümcül rotalar seçmeye zorlandığı ifade edildi.- Yunan hükümetinin, bağımsız kuruluşların temsilcilerini de içermesi beklenen geri itme iddialarını soruşturacak olan organın belirlenmesini daha fazla geciktirmemesi,