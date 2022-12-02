Samanyolu Haber /Politika / AKP’li Özlem Zengin şikâyet etti, gazetecinin evi basıldı /02 Aralık 2022 10:10

AKP’li Özlem Zengin şikâyet etti, gazetecinin evi basıldı

AKP’li Özlem Zengin’in şikâyeti üzerine evi polis tarafından aranıp telefon, bilgisayar ve tabletine el konulan gazeteci Kemal Vanlı, henüz ifade vermek için çağrılmadı.

SHABER3.COM

AKP Grup Başkanvekilliği ve Tokat Milletvekili Özlem Zengin’in şikâyeti üzerine, gazeteci Kemal Vanlı’nın evi geçtiğimiz hafta Sulh Ceza Hâkimliği’nin arama ve el koyma kararıyla polisler tarafından basılmıştı.

Cumhuriyet’ten Mehmet Menekşe’nin haberine göre, baskında Vanlı’nın telefon, bilgisayar ve tabletine el konulmuştu. Ancak Vanlı gözaltına alınmamıştı.

HÂLÂ İFADEYE ÇAĞRILMADI

Gazeteci Kemal Vanlı’nın kendisine hakaret, tehdit, cinsel taciz ve iftirada bulunduğu gerekçesi ile suç duyurusunda bulunmasının ardından evi basılan Tokatlı gazeteci Kemal Vanlı tüm suçlamaları reddetti. Kendisinin susturulması, gözdağı verilmesi ve gazetecilik yapamaması için böyle bir girişimde bulunulduğunu belirten Vanlı, “Somut suç yok, suç üretmeye çalışıyorlar” dedi.

Vanlı henüz ifade vermek için çağrılmazken bilgisayar ve telefonunun iadesi için verdiği dilekçeye cevap verilmedi. Avukatı Süleyman Kaya ise istinat edilen suçlardan dolayı ev aramanın hukukta yeri olmadığının belirtti.

Bu arada Kemal Vanlı’nın polis tarafından evinin basılması ve gazetecilik faaliyetlerinde bulunduğu bilgisayarlarına el konulmasıyla yayınlarına ara vermek zorunda kalan Tokattan.com haber sitesinin 5 günlük kesintinin ardından yayın hayatına geri döndüğü öğrenildi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber AKP’li Özlem Zengin şikâyet etti, gazetecinin evi basıldı Sonraki Haber >>

Otobotlar ve Maximallar omuz omuza!

Otobotlar ve Maximallar omuz omuza!

Enes Kanter Freedom’a bir ödül daha

Enes Kanter Freedom’a bir ödül daha

Hakan Şükür'ün adını zikreden spikeri devre arasında aldılar

Hakan Şükür'ün adını zikreden spikeri devre arasında aldılar

Eski AKP'li Bakandan Erdoğan’a: 'Ya sabır, sabır taşı çatladı'

Eski AKP'li Bakandan Erdoğan’a: 'Ya sabır, sabır taşı çatladı'

İsmail Saymaz’dan çarpıcı Levent Göktaş açıklaması

İsmail Saymaz’dan çarpıcı Levent Göktaş açıklaması

Polis'ten Uygur Türkleri'ne çirkin sözler

Polis'ten Uygur Türkleri'ne çirkin sözler

Ukrayna'da Ruslara karşı savaşan Turan Taburu hakkında neler biliniyor?

Ukrayna'da Ruslara karşı savaşan Turan Taburu hakkında neler biliniyor?

Makyajlı rakamlar, ışıltılı gözler batan ekonomiyi gizleyemiyor

Makyajlı rakamlar, ışıltılı gözler batan ekonomiyi gizleyemiyor

Akşener zamlardan bahsettiği anda TRT yayını kesti

Akşener zamlardan bahsettiği anda TRT yayını kesti

Gençler Külünk'ü perişan etti: 'Erdoğan'ın sicilinde böyle kara bir leke var mı?'

Gençler Külünk'ü perişan etti: 'Erdoğan'ın sicilinde böyle kara bir leke var mı?'
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
11:55:25