Türk çay kültürü ve Nasreddin Hoca UNESCO listesinde

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Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü'nün (UNESCO) Somut Olmayan Kültürel Miras listesine "Nasreddin Hoca fıkralarını anlatma geleneği" ve "Türkiye ile Azerbaycan'daki çay kültürü" de eklendi.



Her iki unsur da Fas'ın başkenti Rabat'ta 28 Kasım-3 Aralık tarihleri arasında düzenlenen UNESCO Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Hükümetlerarası 17'nci Komite Toplantısı'nda listeye dahil edildi.



Türkiye, Nasreddin Hoca fıkralarını anlatma geleneğinin UNESCO listesine eklenmesi için Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, Türkmenistan ve Özbekistan'la birlikte ortak dosya sunarak başvuruda bulunmuştu. "Türkiye ve Azerbaycan'daki çay kültürü" içinse Ankara ve Bakü ortak dosya hazırlamıştı.



Rabat'ta devam eden toplantıda daha önce de Türkiye'nin "geleneksel Ahlat taş işçiliği"nin UNESCO Acil Koruma Gerektiren Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'ne alınması için yaptığı başvuru kabul edilmişti.



Aynı toplantıda ayrıca Türkiye, Afganistan, Azerbaycan, İran, Tacikistan, Türkmenistan ve Özbekistan'ın ortak başvurusuyla "ipek böcekçiliği" de UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras listesine eklenmişti.



Türkiye, Rabat'taki toplantıya üçü çok uluslu, toplam dört dosyayla katıldı. Kültür ve Turizm Bakanlığı, bu toplantıda kabul edilen dört dosyayla Türkiye'nin UNESCO listelerindeki varlık sayısının 25'e yükseldiğini belirtti. Bakanlık açıklamasında, Türkiye'nin, Kültürel Miras listelerine en çok unsur kaydettiren üç ülkeden biri olduğu ifade edildi.



Bakanlık, Türkiye'nin bugüne kadar "meddahlık", "Mevlevi sema töreni", "aşıklık geleneği", "nevruz" (çok uluslu), "Karagöz", "geleneksel sohbet toplantıları", "Kırkpınar Yağlı Güreş Festivali", "Alevi-Bektaşi ritüeli: Semah", "tören keşkeği geleneği", "Mesir Macunu Festivali", "Türk kahvesi kültürü ve geleneği", "Ebru: Türk kağıt süsleme sanatı", "geleneksel çini ustalığı", "ince ekmek yapma ve paylaşma kültürü" (çok uluslu), "Bahar kutlaması: Hıdrellez" (çok uluslu), "ıslık dili", "Dede Korkut mirası: Destan kültürü", "halk masalları ve müzik", "geleneksel Türk okçuluğu", "geleneksel zeka ve strateji oyunu Mangala" (çok uluslu), "minyatür sanatı" (çok uluslu) ve "hüsnühat" unsurlarını Somut Olmayan Kültürel Miras listelerine kaydettirdiğini hatırlattı.