AKP’nin 16’sı büyükşehir 47 adayı belli oldu: Ankara’ya Altınok İzmir’e Hamza Dağ

Bold Medya'da yer alan habere göre üç aydan daha az bir süre kalan yerel seçimlerde partilerin adayları da belli oluyor.



İddiaya göre, AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın yarın açıklayacağı iller ve aday gösterilecek isimler de netleşti.



Erdoğan yarın Ankara ve İzmir Büyükşehir Belediye başkan adaylarının da aralarında olduğu 16’sı büyükşehir, 47 ilin belediye başkan adayını açıklayacak.



Basına yansıyan bilgilere göre Erdoğan yarın Adana’da Fatih Mehmet Kocaispir, Ankara’da Turgut Altınok, Antalya’da Hakan Tütüncü, Diyarbakır’da Mehmet Halis Bilden, Gaziantep’te Fatma Şahin, Hatay’da Mehmet Öntürk, İzmir’de Hamza Dağ, Kahramanmaraş’ta Fırat Görgel, Kayseri’de Memduh Büyükkılıç, Konya’da Uğur İbrahim Altay, Malatya’da Sami Er, Mardin’de Abdullah Erin, Şanlıurfa’da Zeynel Abidin Beyazgül, Tekirdağ’da Cüneyt Yüksel, Trabzon’da Ahmet Metin Genç, Van’da Abdulahat Arvas’ın isimlerini açıklayacak.



Adıyaman’da Ziya Polat, Afyonkarahisar’da Hüseyin Ceylan Uluçay, Ağrı’da Mehmet Salih Aydın, Aksaray’da Evren Dinçer, Amasya’da Mehmet Uyanık, Ardahan’da Yunus Baydar, Batman’da Adil Sebati Ceylan, Bayburt’ta Mete Memiş, Bilecik’te Mustafa Yaman, Bolu’da Muhammed Emin Demirkol, Burdur’da Mehmet Şimşek, Çorum’da Halil İbrahim Aşgın, Gümüşhane’de Ercan Çimen, Hakkari’de İsmet Ölmez, Iğdır’da Ülkü Öcal, Karabük’te Özkan Çetinkaya, Karaman’da Mevlüt Akgün, Kırıkkale’de Mehmet Saygılı, Kırşehir’de Osman Arslan, Kilis’te Reşit Polat, Kütahya’da Kamil Saraçoğlu, Muş’ta Feyat Asya, Nevşehir’de Mehmet Savran, Niğde’de Emrah Özdemir, Siirt’te Ekrem Olğaç, Sivas’ta Hilmi Bilgin, Şırnak’ta Mehmet Yarka, Tunceli’de Erkan Eroğlu, Uşak’ta Mehmet Çakın, Yozgat’ta Celal Köse ve Zonguldak’ta Ömer Salim Alan.