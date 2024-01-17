‘Kaplanlar’ çetesi iddianamesi: İşkence talimatı AKP’li isimden

Bold Medya'da yer alan habere göre Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının mahkemeye sunduğu ve kabul edilen iddianamede ilginç detaylar ortaya çıktı.



Ayhan Bora Kaplan hakkında soruşturmanın başlatılmasını sağlayan ilk ifadenin de sahibi olan Erkan Doğan, eski patronu olduğunu söylediği Barış Kurt’tan alacağını istediği için kendisine Kaplan’ın adamlarınca 2 gün boyunca işkence edildiğini iddia etti.



Kaplan’ın adamları tarafından dişleri sökülen Doğan, daha sonra tutulduğu evden kaçmayı başardığını, polisler tarafından Çankaya Emniyeti’ne götürüldüğünü, buradayken polis amirinin yanına gelerek şikayetçi olmaması konusunda kendisini tehdit ettiğini ifade etti.



Doğan, olaydan birkaç yıl sonra Kaplan’ın kendisine, “Dişlerini yaptırmadıysan IBAN at” dediğini belirterek, buna ilişkin yazışmaları da sundu. Kaplan ise ifadesi esnasında kendisine Doğan’ın beyanlarının sorulması üzerine suçlamaları reddetti.



Soruşturma kapsamında firari durumdayken geçen kasım ayında yakalanarak tutuklanan Barış Kurt’un, Doğan’ın işkence olayından sonra yaptığı ilk şikâyet üzerine açılan ve takipsizlikle kapatılan soruşturma kapsamında alınan ifadesi de dava dosyasına girdi. Buna göre Kurt, olaydan 2 yıl sonra Ekim 2018’de verdiği ifadesinde, şunları söyledi:



“Ben 2009-2014 yılları arasında Ak Parti Ankara İl Başkan Yardımcısı olarak görev yaptım. 2014 yılından beri de Çankaya Belediye Meclis Üyesi olarak çalışıyorum. Bahsettiğiniz Erkan Doğan isimli şahsı kesinlikle tanımıyorum. Bizim teşkilatımızda hiç kimseyi biz sigortalı olarak çalıştırmayız. Bizden de kimsenin alacağı yoktur. Ayhan Bora Kaplan’ı da tanımam. Bu şahısla kesinlikle bir alacak verecek meselem de yoktur. İfadesinde bahsettiği hiçbir husus doğru değildir. Ben kimseyi ölümle tehdit etmedim veya bana yönelik herhangi bir tehditte olmamıştır. Benim yanımda kesinlikle Ayhan Bora Kaplan’ın bu şahsa vurması ya da Aydın Bar’ın çalışanlarının bu şahsı tekme tokatla dövme olayları olmamıştır. Erkan Doğan’ın beyanları tamamen uydurmadır. Hiç kimseyi bu şahsı dövmesi için ya da hürriyetinden yoksun bırakması için azmettirmedim. Bahsettiği olay kesinlikle benimle ilgisi alakası yoktur.”



Kurt’a, davaya konu soruşturma kapsamında gözaltına alındığında da yine Doğan’ın beyanları soruldu. Önceki beyanıyla çelişen ifadeler veren Kurt, Bora Kaplan’ı “Tren Bar” ünvanlı işyerinin sahibi olması sebebiyle tanıdığını, kendisi ile sık sık değil denk geldikçe görüştüğünü belirterek, bu kez Erkan Doğan’ı tanıdığını ancak 6-7 senedir görüşmediğini söyledi. Kurt ifadesinde, “Erkan Doğan’a karşı işlenen suçlarda kendisinin bir iştirakinin bulunmadığını; isimleri geçen diğer şüphelileri tanımadığını, örgüt üyesi olmadığını” öne sürdü.



Tutuklanması istemiyle sevk edildiği mahkemede ise Kurt, “kader kurbanı olduğunu” öne sürerek, şunları anlattı: “Ben harita mühendisiyim, 3 üniversite bitirdim, ilk defa nezarethane gördüm. Sabıkam yoktur, kader kurbanı oldum. Hiçbir şey yapmadım, kaçmadım, çok korktum. Hayatımda ilk defa böyle bir şey yaşadım, hakkımda yakalama olduğunu televizyondan internetten öğrendim. Erkan Doğan ile ilgili olarak 7-8 sene öncesinde ifade vermiştim, örgütle bir alakam yoktur, Bora Kaplan’ı tanırım ama ticari ilişkim yoktur, ben örgüte abilik yapmadım, örgütle alakam yoktur, 44 yaşında olduğum için -Kaplan bana- Barış abi demiş olabilir, Suçsuzum.”