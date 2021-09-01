Samanyolu Haber /Gündem / AKP’nin oy oranı açıklandı /01 Eylül 2021 19:36

AKP’nin oy oranı açıklandı

Kamuoyu araştırmalarına göre AKP’nin oylarında erime devam ediyor. Kamuoyu araştırmacısı İbrahim Uslu, ağustos anketinde AKP'nin 2001’den bu yana ilk kez en düşük oy seviyesini gördüğünü açıkladı. Uslu, "AKP'de erime arttı, kurulduğundan beri ilk kez yüzde 33'leri gördü. MHP ise baraj seviyesinde dolanıyor" dedi.

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KRT TV'ye konuşan İbrahim Uslu, ağustos ayında yaptıkları anketten çarpıcı sonuçlar çıktığını belirtti.AKP'nin kurulduğu yıl olan 2001'den bu yana en düşük oy oranına sahip olduğunu belirten Uslu, Erdoğan'ın partisinin oy oranını ağustos ayı anketinde yüzde 33 olarak belirlediklerini açıkladı.

İbrahim Uslu, AKP'nin bu kadar düşük oy almasının sebebi olarak Afganistan'dan gelen göçmenler ve orman yangınlarındaki yönetim zafiyetinin neden olduğunu söyledi.

Uslu, AKP’nin ittifak ortağı MHP'nin ise yüzde 10'luk baraj sınırında olduğunu açıkladı. MHP'nin oy oranının 9 ile 10 arasında olduğunu söyleyen Uslu, ağustos ayı anket sonucuna göre Cumhur İttifak'ın oy oranını yüzde 44 ile 45 arasında olduğunu ifade etti.

CHP ve İYİ Parti'nin oy oranını açıklamayan İbrahim Uslu, Millet İttifakı'nın tüm bileşenlerine bakıldığında oy oranını yüzde 55'lere yaklaştığını açıkladı.
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