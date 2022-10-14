AKP Sansür yasası için ABD'den icazet almış!.

"Her şeyi Amerika'ya sorun siz de!"







"Biz onlarla bu toplantıyı birlikte yürüttük"

TBMM Genel Kurulu’nda 'Sansür Yasası' teklifinin görüşmelerinde, AKP Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Özdemir, “Şunun bilinmesini istiyorum; biz, Meclis kapanmadan önceki dönemde, bu konuya ilgi duyan Amerikalı ilgililerle bu yasayı ve özellikle 29’uncu maddeyi konuştuk. Amerikan Büyükelçiliği Başmüşaviri, Uluslararası Politikalar Şefi… Onlar bizden bu yasayı… Onlar bizimle bu yasayı görüşmek istediler” dedi.Özdemir’in TBMM tutanaklarına da geçen konuşması ile İyi Partili ve CHP’li Milletvekillerinin tepkisi şu şekilde:"Biz, Meclis kapanmadan önceki dönemde Amerikalı ilgililerle bu yasayı ve özellikle 29'uncu maddeyi konuştuk"AKP Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Özdemir: Normalde önergemiz üzerine söz almayacaktık ama bazı şeylerin kayıtlara geçmesini istiyoruz, belki tarihe not düşmek, belki kayıtlara geçmesi gerekli olabilir çünkü hem Avrupa Birliğinin bakış açısı hem Venedik Komisyonunun çalışmalarıyla ilgili burada konuşuldu ama şunun bilinmesini istiyorum: Biz, Meclis kapanmadan önceki dönemde bu konuya ilgi duyan Amerikalı ilgililerle bu yasayı ve özellikle 29'uncu maddeyi konuştuk. Amerikan Büyükelçiliği Başmüşaviri, Uluslararası Politikalar Şefi...İcazet mi aldınız?Yani onların talebiyle konuştukİcazet mi aldınız, ne yaptınız?Onların görüşme talebiyle...İyi Parti Erzurum Milletvekili Muhammet Naci Cinisli: Eyvah, eyvah! Amerikalılarla mı konuştunuz siz!AKP Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Özdemir: Onlar bizden bu yasayı...CHP Bursa Milletvekili Erkan Aydın: Ya, icazet aldınız.İyi Parti Erzurum Milletvekili Muhammet Naci Cinisli: Ne yaptınız ya böyle.Onlar bizimle bu yasayı görüşmek istediler.Her şeyi Amerika'ya sorun siz de ya!Eyvah, eyvah!Venedik Komisyonu da geldi konuştu.Neyse tamam hadi, alabildiniz mi icazet onu söyle.AKP Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Özdemir: Sebebini de söyleyelim. Belki bu konuyu merak edenler vardır. Biz dünyada şu anda çok kullanılmayan, mevzuatı çok olmayan ama bütün insanların imkânlarından faydalandığı bir alana ilişkin düzenleme yapıyoruz. Bu yaptığımız düzenleme..."CHP Bursa Milletvekili Erkan Aydın'ın "Ne dedi Amerikalılar onu söyle, Amerikalılar ne dedi?" demesi üzerine AKP Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Özdemir şöyle devam etti:“Daha sonra Venedik Komisyonuyla toplantı yaptık. O bugün burada zikredilen o raporların içeriğinde benim de görüşlerim var. Biz onlarla bu toplantıyı birlikte yürüttük, rapor yazıcıları burada, isimlerini aldım. Bir tek endişe dile getirdiler, raporda da onu yazmışlar: “Şu anda böyle bir yasa yapılmasının acelesi yoktu.” diye. Ama bir şey söyleyeyim size Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin 10’uncu maddesiyle ilgili bir paragraf var komisyon raporunda.Avrupa insan Hakları Sözleşmesi’nin 10’uncu maddesinin (2)’nci fıkrası ile bizim düzenlememizdeki 29’uncu maddenin metinlerini karşılaştırmanızı istiyorum. Bakın Venedik Komisyonu Raporu’nda orayla ilgili nasıl bir atıf yapmış. “Herkes ifade özgürlüğü hakkına sahiptir. Bu fikir sahibi olma, kamu mercilerinin müdahalesi olmadan ve sınırlandırmadan bağımsız olarak bilgi ve fikir alıp verme özgürlüğünü de kapsar. Bu özgürlüklerin kullanılması bazı görev ve sorumluluklarla birlikte geldiğinde kanunda öngörülen demokratik toplum, ulusal güvenliğin, toprak bütünlüğünün, kamu güvenliğinin çıkarları bakımından nizamsızlık ve suçun önlenmesi, sağlık ve ahlakın korunması, başkalarının itibar ve haklarının korunması gibi önlemler yasayla alınabilir.” diye Venedik Komisyonu kendi raporunda bunu gündeme almış.