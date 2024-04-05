Samanyolu Haber /Gündem / AKP-Saray gerilimi tırmanıyor: 'Haddinizi aşıyorsunuz' /05 Nisan 2024 14:30

AKP-Saray gerilimi tırmanıyor: 'Haddinizi aşıyorsunuz'

AKP MKYK Üyesi Aziz Babuşcu, Van'daki 'mazbata' krizi üzerine gelen tepkilere yönelik yaptığı açıklamayla tartışmayı ateşleyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum'a "Milletin Evi’nden millete parmak sallayamazsınız!" diye seslendi.

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Van'da Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen, ardından memnu hakları alınıp daha sonra YSK kararıyla geri verilen DEM Parti adayı Abdullah Zeydan bugün saat mazbatasını teslim aldı.

Ancak bu süreçte yaşanan gelişmeler sırasında AKP içerisinde alevlenen tartışmada ise tansiyon yükselerek devam ediyor. AKP Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Zeydan’a mazbatasının verilmesine destek mesajı içeren paylaşımını kısa sürede silmişti. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum ise "sürecin hukuki nedenle yaşandığını ancak ayaklanma çağrısıyla terör örgütünün fırsata çevirmeye çalıştığını" öne sürmüş ve "Muhalefetin tüm aktörlerinin ve daha çarpıcısı iktidar içinde yer aldığı kabul edilen ve neo liberal zehirle zihin dünyalarını batıcılığa teslim etmişlerin Van olayında aldıkları tutumların kaydedildiğini de herkes fark eder" demişti. 

"Hiçbir şey olmamış gibi davranamayız” diyen AKP MKYK Orhan Miroğlu da, Uçum’un açıklamalarına ilişkin şu ifadelerle tepki vermişti: 

“Partimizin sembolü haline gelmiş bir dostumuz, partimizin siyasi ve hukuki işler başkanı olarak konuşur bir başka dostumuz “devlet adına kayıt” tutarsa, hiçbirimiz Cumhurbaşkanımızın bizi davet ettiği yüzleşmeyle ‘gerçek bir yüzleşme’ yaşayamayız.”

"PARMAK SALLAYAMAZSINIZ"
Bir başka AKP MKYK Üyesi Aziz Babuşcu da Uçum'a adını anmadan sert bir yanıt verdi.

Babuşçu, sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullandı: 

"Devlet farkında! Devlet okudu! Not edildi! Kaydedildi! Devlet haddini bildirir!

Bu anlayış bize uymaz, bizi temsil edemez.

Milletin Evi’nden millete parmak sallayamazsınız!

Sizin üslubunuz ile söyleyeyim, haddinizi aşıyorsunuz."

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