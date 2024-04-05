İsmail Büyükçelebi ve İsmet Macit İftar Zamanı'nda

Programın sunucusu Metin Haboğlu, Dr. İsmail Büyükçelebi ile;
- Son günlerini yaşadığımız Ramazan’ı,
- Ramazan’da edindiğimiz güzel hasletleri nasıl devam ettirebileceğimizi konuşacak.
Yazar İsmet Macit ile;
- Kadir Gecesi’nin önemini ve Efendimiz’in (sallallahü aleyhi vesellem) hayatına bakan yönüyle Kur’an’ın indiği yıllardaki toplum yapısını,
- Efendimiz’in (sallallahü aleyhi vesellem) iyiliği organizesindeki metodolojisi konuşulacak.
Farklı coğrafyalardan canlı bağlantılar ve Metin Haboğlu'nun sürpriz eserlerinin yer alacağı program Türkiye saati ile 17:45'te MCEU TV ekranlarında olacak.