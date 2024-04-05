Samanyolu Haber /Gündem / İsmail Büyükçelebi ve İsmet Macit İftar Zamanı'nda /05 Nisan 2024 15:19

İsmail Büyükçelebi ve İsmet Macit İftar Zamanı'nda

MCEU TV'de yayınlanan İftar Zamanı'nda bugün Dr. İsmail Büyükçelebi ve Yazar İsmet Macit konuk olacak.

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Programın sunucusu Metin Haboğlu, Dr. İsmail Büyükçelebi ile;

- Son günlerini yaşadığımız Ramazan’ı,
- Ramazan’da edindiğimiz güzel hasletleri nasıl devam ettirebileceğimizi konuşacak. 

Yazar İsmet Macit ile;

- Kadir Gecesi’nin önemini ve Efendimiz’in (sallallahü aleyhi vesellem) hayatına bakan yönüyle Kur’an’ın indiği yıllardaki toplum yapısını,
- Efendimiz’in (sallallahü aleyhi vesellem) iyiliği organizesindeki metodolojisi konuşulacak. 

Farklı coğrafyalardan canlı bağlantılar ve Metin Haboğlu'nun sürpriz eserlerinin yer alacağı program Türkiye saati ile 17:45'te MCEU TV ekranlarında olacak. 


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