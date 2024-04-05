Samanyolu Haber /Gündem / İYİ Parti'de genel başkan değişecek mi? Kritik tarih belli oldu /05 Nisan 2024 15:38

İYİ Parti'de genel başkan değişecek mi? Kritik tarih belli oldu

Yerel seçim sonrasında kurultay kararı alan İYİ Parti'de tarih netleşti. Partide 27 Nisan'da Olağanüstü Seçimli Kurultay yapılacak.

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31 Mart yerel seçim sonuçlarının ardından istediği sonucu elde edemeyen İYİ Parti'de Meral Akşener'e yönelik istifa çağrıları gelmişti. 

İstifa sesleri yükselirken İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener olağanüstü kurultay kararı almıştı. 

İLK ADAY BELLİ OLMUŞTU
Başarısız sonuçlarla ilgili tartışmalar sürerken İYİ Parti Kurucular Kurulu Üyesi Günay Kodaz, sosyal medyadan genel başkanlık için aday olduğunu açıklamıştı.

Kodaz, "İYİ Partimizin olağanüstü kurultay kararı aldığını Sn. Akşener ilan etmiştir. Yapılacağı açıklanan olağanüstü kurultayımızda İYİ Parti genel başkanlığına aday olduğumu kamuoyu ile saygıyla paylaşırım" ifadelerini kullanmıştı.

TARİH NETLEŞTİ
Son olarak partinin Büyük Kurultay tarihi de belli oldu. Buna göre İYİ Parti'de 27 Nisan'da Olağanüstü Seçimli Kurultay yapılacak.


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