AKP sülale boyu kıyak istiyor

AKP, TBMM Genel Kurulu gündemine gelen 95 maddelik torba teklifin milletvekilleri, Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanların tüm sağlık giderlerinin devlet tarafından karşılanmasına ilişkin maddeleri üzerinde yeniden çalışma yapıyor.





Teklifin 51. maddesinde, mevcut ve eski milletvekilleri ile açıktan atandığı bakanlık görevi sona erenlerin ve bakmakla yükümlü oldukları aile fertlerinin sağlık giderlerinin TBMM bütçesinden karşılanmasıyla ilgili yasa maddesinin uygulanmasına ilişkin usul ve esasların TBMM Başkanlık Divanı’nca çıkarılan yönetmelikle belirlenmesi öngörülmüştü. Buna gerekçe olarak da Sayıştay’ın “bakmakla yükümlü oldukları” koşulu aranmaksızın milletvekillerinin anne ve babaları ile çocuklarının sağlık giderlerinin TBMM tarafından karşılandığı, bunun yasaya aykırı olduğu saptaması gösterilmişti. AKP’de, yasada “bakmakla yükümlü oldukları” ibaresi varken yönetmelikle bir düzenleme yapılmasının yeterli olmayacağı görüşleri üzerine ilgili yasadan bu ibarenin çıkarılması gerektiği üzerinde duruluyor. TBMM Genel Kurulu’ndaki görüşmeler sırasında bu yönde önerge verilebileceği kaydediliyor.





Teklifin bir diğer tartışmalı maddesi ise, Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanlar, bu görevde bulunmuş olanlar ile bunların eşleri, anne ve babaları ile bakmakla yükümlü oldukları çocuklarının sağlık giderlerinin “TBMM üyelerinin tabi oldukları hükümler ve esaslar çerçevesinde” Cumhurbaşkanlığı bütçesinden ödenmesine ilişkin düzenleme.





BAKANDAN FARK İSTENİNCE

Bu düzenlemenin geçen mayıs ayında özel bir hastanede eşi doğum yapan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’den hastane masraflarının istenmesi üzerine getirildiği öğrenildi. Ancak bunun için yasal bir düzenleme yapılmasına gerek olup olmadığı, uygulamada yorumla bakanların sağlık giderlerinin karşılanıp karşılanamayacağı tartışılıyor. Konunun uygulamada çözülebileceğine kanaat getirilirse maddenin metinden çıkarılabileceği ya da teklifteki başka bir maddeye monte edilebileceği kaydediliyor.





SADECE VEKİLLER DEĞİL

Milletvekillerinin sağlık giderleriyle ilgili yapılacak düzenleme, Anayasa Mahkemesi, Danıştay, Yargıtay ve Sayıştay’ın mevcut ve eski üyelerini de etkiliyor. Danıştay, Yargıtay ve Anayasa Mahkemesi’nin kuruluş yasalarında, bu kurumların başkanı, başsavcısı, başkanvekilleri, daire başkanları ve üyeleri ile bunların emeklileri ve bakmakla yükümlü oldukları aile fertlerinin sağlık giderlerinin “TBMM üyelerinin tabi oldukları hükümler ve esaslar çerçevesinde” kendi kurumlarının bütçesinden karşılanması hükmü yer alıyor.