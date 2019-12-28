AKP, tatilde olan TBMM'ye Libya tezkeresini getiriyor

Libya'ya asker gönderme tezkeresinin 30 Aralık 2019 Pazartesi günü Meclis'e gelmesinin muhtemel olduğu, görüşmelerini yapmak üzere de Genel Kurulun 2 Ocak 2020 Perşembe günü saat 14.00’de toplanma ihtimalinin bulunduğu öğrenildi. AKP yönetiminin bu kapsamda tüm milletvekillerinden programlarını buna göre yapmalarını istediği kaydedildi.





Türkiye ile Libya Ulusal Mutabakatı Hükümeti arasında 27 Kasım’da İstanbul’da ‘Güvenlik ve Askeri İşbirliği Mutabakat Muhtırası’ ve ‘Akdeniz’de Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası’ imzalandı. İki mutabakat muhtırasının da TBMM’de kabul edilerek yürürlüğe girmesi ile birlikte AKP hükümeti Libya’ya asker göndermeyi de gündemine aldı.