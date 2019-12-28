Samanyolu Haber /Gündem / AKP, tatilde olan TBMM'ye Libya tezkeresini getiriyor /28 Aralık 2019 11:01

AKP, tatilde olan TBMM'ye Libya tezkeresini getiriyor

Libya’ya asker gönderme tezkeresinin görüşmeleri için Meclis’in çalışmalarına başlayacağı tarih olan 7 Ocak’ın beklenmeyebileceği öğrenildi.

SHABER3.COM

Libya'ya asker gönderme tezkeresinin 30 Aralık 2019 Pazartesi günü Meclis'e gelmesinin muhtemel olduğu, görüşmelerini yapmak üzere de Genel Kurulun 2 Ocak 2020 Perşembe günü saat 14.00’de toplanma ihtimalinin bulunduğu öğrenildi. AKP yönetiminin bu kapsamda tüm milletvekillerinden programlarını buna göre yapmalarını istediği kaydedildi.

Türkiye ile Libya Ulusal Mutabakatı Hükümeti arasında 27 Kasım’da İstanbul’da ‘Güvenlik ve Askeri İşbirliği Mutabakat Muhtırası’ ve ‘Akdeniz’de Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası’ imzalandı. İki mutabakat muhtırasının da TBMM’de kabul edilerek yürürlüğe girmesi ile birlikte AKP hükümeti Libya’ya asker göndermeyi de gündemine aldı. 
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber AKP, tatilde olan TBMM'ye Libya tezkeresini getiriyor Sonraki Haber >>

'Yaşadıklarımızla hayattan ihraç edildik

'Yaşadıklarımızla hayattan ihraç edildik

Raylara düşen adamı kurtardılar

Raylara düşen adamı kurtardılar

Uçak köprü altında sıkıştı

Uçak köprü altında sıkıştı

Tartıştığı sürücünün aracına defalarca çarptı

Tartıştığı sürücünün aracına defalarca çarptı

Kazadan ilginç kurtuluş!

Kazadan ilginç kurtuluş!

Deneme sürüsünde arabanın uçtuğunu öğrendi!

Deneme sürüsünde arabanın uçtuğunu öğrendi!

Gemi boğazda kıyıya böyle oturdu

Gemi boğazda kıyıya böyle oturdu

Hemşehrileri MHP'li Enginyurt'un elinden mikrofonu aldılar

Hemşehrileri MHP'li Enginyurt'un elinden mikrofonu aldılar

Biz de o kanalın hep seyircisi olarak kalırız!

Biz de o kanalın hep seyircisi olarak kalırız!

Duyan o adrese koştu!

Duyan o adrese koştu!
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
14:53:46