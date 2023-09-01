Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan bir türlü havalanamayan KAAN'ı uçurmak için dış borç arıyor /01 Eylül 2023 14:09

Erdoğan bir türlü havalanamayan KAAN'ı uçurmak için dış borç arıyor

Yerel seçimler öncesi hükümetin 'seçim çalışmaları kapsamında' gösteri uçuşu yapması planlanan yerli savaş uçağı projesinde mali zorluklar yaşandığı öne sürüldü. Defense News'in haberine göre Azerbaycan ve Pakistan ortaklık için adaylar arasında.

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AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "2023 bitmeden havalandığını göreceğiz" dediği 'Milli Muharip Uçak' olarak da bilinen 'Kaan' veya TF-X projesine mali güçlükler nedeniyle ortak arandığı öne sürüldü.

DIŞ BORÇ STOKU VE ENFLASYON TF-X'İ ZORA SOKTU
ABD'de yayın yapan Defense News adlı haber sitesinin Türkiye muhabiri Burak Ege Bekdil'in haberine göre, Türkiye'deki yüksek enflasyon ve mart ayında yaklaşık 476 milyar dolara ulaşan dış borç stokunun basıncıyla Türkiye, projede kendi mali yükünü azaltabilecek yabancı ortaklar arıyor. Azerbaycan'ın, TF-X programına katılımı değerlendirmek üzere Türkiye ile bir protokol imzaladığı hatırlatılan haberde, daha önce Çin'in beşinci nesil savaş uçağı projesine ortak olan Pakistan'ın da projeye dahil olabileceği öne sürüldü.

'AZERBAYCAN KAYNAK SAĞLAYABİLİR ANCAK PAKİSTAN SORU İŞARETİ'
"Türkiye TF-X savaş uçağı programında finansal belirsizlik sebebiyle partnerler arıyor" başlıklı haberde Pakistan'ın daha önce Çin’in JF-17 savaş uçaklarında da ortaklık yaptığına dikkat çekilirken, Türkiye ile anlaşılması durumunda bu programın Pakistan’ın ikinci programı olacağına yer verildi. Defense News'a konuşan savunma sanayi uzmanı Eugene Kogan, "Azerbaycan bu programa kaynak sağlayabilir" dedi ancak Pakistan'ın projeye teknolojik destek sağlaması konusunda cevaptan çok soru olduğunu vurguladı.

SEÇİMDEN ÖNCE 'GÖSTERİ UÇUŞU'
İlk uçuşu aralık sonunda planlanan TF-X'lerin envantere 2028'de girmesinin öngörüldüğünü hatırlatan Defense News'e konuşan bir Türk yetkili, "Büyük ihtimalle bu uçak, siyasi sebeplerden ötürü kritik yerel seçimlerden önce uçurulacak" dedi. Yetkili, "Sistemlerin tamamı yerleştirilmeden yapılacak bu uçuşun birçok Türk vatandaşı açısından yeterli olacağını ve söz konusu uçuşun hükümetin 'seçim gösterisinin' bir parçası olacağını ifade etti.
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