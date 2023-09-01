Öncü sayılan İstanbul enflasyonu yüzde 74 ile rekor kırdı

İstanbul Ticaret Odası (İTO), Ağustos 2023'e ilişkin Ücretliler Geçinme İndeksi ve Toptan Eşya Fiyatları İndeksi verilerini açıkladı. Verilere göre İstanbul’da aylık enflasyon, yüzde 8,8'e yükseldi. Yıllık enflasyon yüzde 74,2 ile son altı ayın zirvesinde. İstanbul'da haziranda aylık enflasyon yüzde 3,46, temmuzda 9,84 olarak hesaplanmıştı. Yıllık enflasyon ise temmuzda yüzde 63,76 olarak ölçülmüştü.







Son veriler şöyle:





- 2023 Ağustos ayında İstanbul'da perakende fiyat hareketlerinin göstergesi olan İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi bir önceki aya göre yüzde 8,80, toptan fiyat hareketlerini yansıtan Toptan Eşya Fiyatları İndeksi ise yüzde 6,65 oranında arttı.





- 2022 Ağustos ayına göre 2023 Ağustos ayında yaşanan fiyat değişimlerini gösteren bir önceki yılın aynı ayına göre değişim oranı İstanbul Ticaret Odası’nın (İTO) 1995 bazlı Ücretliler Geçinme İndeksinde yüzde 74,17, Toptan Eşya Fiyatları İndeksinde ise yüzde 66,18 olarak gerçekleşti.







EN YÜKSEK ARTIŞ ULAŞTIRMADA

Ağustos 2023'te perakende fiyatlarda bir önceki aya göre Ulaştırma ve Haberleşme Harcamalarında yüzde 32,29, Gıda Harcamalarında yüzde 9,77, Ev Eşyası Harcamalarında yüzde 8,94, Diğer Harcamalar grubunda yüzde 7,53, Konut Harcamalarında yüzde 6,50, Kültür Eğitim ve Eğlence Harcamalarında yüzde 4,11, Sağlık ve Kişisel Bakım Harcamalarında yüzde 1,87 ve Giyim Harcamalarında yüzde 0,33 artış izlendi.







- Ağustos 2023'de toptan fiyatlarda bir önceki aya göre Mensucat Grubunda yüzde 12,35, Madenler Grubunda yüzde 9,44, Yakacak ve Enerji Maddeleri Grubunda yüzde 8,28, Gıda Maddeleri Grubunda yüzde 8,23, Kimyevi Maddeler Grubunda yüzde 4,25, İşlenmemiş Maddeler Grubunda yüzde 3,65, İnşaat Malzemeleri Grubunda yüzde 2,77 artış izlendi.





TÜİK, ağustos ayı enflasyon verilerini 4 Eylül Pazartesi günü açıklayacak.