KKM'de damat Berat ayrıntısı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2021 Aralık ayında devreye alınan Kur Korumalı Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesabı (KKM) uygulamasını arka planı ortaya çıktı.







İktidar tarafından Türk Lirası’na istikrar kazandırmak ve dolarizasyon eğilimini tersine çevirerek döviz kurunun enflasyon üzerindeki baskısını hafifletmek amacıyla sunulduğu belirtilen KKM’nin eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak döneminde de gündeme geldiği ancak vazgeçildiği belirtildi.





2018 YILINDA DAMAT ALBAYRAK’A SUNULDU

Gazeteci Barış Soydan, 2018 Ağustos ayında yaşanan kur krizinin hemen ardından dönemin Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’a sunulan seçeneklerden birinin de KKM olduğunu iddia etti.





Ancak Albayrak’ın adım atmakta tereddüt ettiğini belirtirken KKM kararının Nureddin Nebati’nin bakanlıktaki ömrünü uzattığını ifade etti.