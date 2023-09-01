Erdoğan sosyal medyayı hedef aldı: 'Büyük bir tehdit ve tehlike kaynağı'

AKP döneminin en çok eleştirilen noktalarından biri de hukuk devletinin geriletilmesi ve hukukun siyasete alet edilmesi. Eleştiriler bir biri ardına gelmeye devam ederken AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ilginç bir şekilde hukukun üstünlüğüne vurgu yaptı ve hukukun üstünlüğünün kırmızı çizgileri olduğunu savundu.





Erdoğan sosyal medyaya yönelik eleştirilerini ise sert bir üslupla devam etti. Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan bazı bölümler şu şekilde:





Milletimizin yargıdan beklentisi adil kararın makul sürede verilmesidir. Adaletse ancak mahkeme salonlarında tecelli eder. Sokağa, televizyon ekranlarına ve sosyal medya mecralarına taşınan adalet hukuka olan güveni zedeler ve zamanla yok eder.







Eline mikrofonu ya da klavyeyi alan birilerinin mahkeme kararlarını kendi arzuları ve ideolojik aidiyetlerine göre eğip bükerek yorumlaması, hatta daha da iler giderek hüküm vermesi doğru değildir.





Bu tür şımarık hezeyanlar hem adalet sistemine hem de sistemin fedakar mensuplarına karşı yapılmış büyük bir haksızlıktır, saygısızlıktır. Günümüzde sayıları giderek artan sosyal medya mahkemelerini toplumumuzun birliği, dirliği, huzuru ve iç barışı açısından büyük bir tehdit ve tehlike kaynağı olarak görüyorum.





Esasında bir toplumu bölmek ve kamplara ayırmak istiyorsanız bunun en etkili yollarından biri adalet sistemine olan inancı zayıflatmaktır. Adalet sistemine inancı zayıflamış bir toplumun, devletine ve kurumlarına güveni de örselenecektir. Böyle bir fitnenin oluşması yalnızca millet ve memleket düşmanlarını sevindirecek, onların işine yarayacak, Türkiye’ye ise kaybettirecektir.





İster siyasetçi, ister medya mensubu, isterse sıradan bir vatandaş olsun; hiç kimsenin ülkemize bu kötülüğü yapmaya hakkı yoktur. Aynı şekilde oy veya rant kaygısıyla yargı kurumlarına duyulan güveni aşındırmanın, daha vahimi, yargı mensuplarına taammüden itibar suikastı düzenlemenin vebali çok ağırdır.





Meclisin açılışıyla birlikte yeni bir anayasa için girişimlerimizi başlatacağız.