Samanyolu Haber /Spor / FB ve BJK'nin UEFA Konferans Ligi'ndeki rakipleri belli oldu /01 Eylül 2023 17:04

FB ve BJK'nin UEFA Konferans Ligi'ndeki rakipleri belli oldu

Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın yer aldığı UEFA Konferans Ligi’nde grup aşamalarında kura çekimi tamamlandı.

SHABER3.COM

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üçüncü önemli organizasyonunda gruplar, Monako'daki Grimaldi Forum'da gerçekleştirilen çekilişle belirlendi.

Eski futbolcular Mark Noble ve Traianos Dellas'ın yaptığı kura çekimine 1. torbadan katılan Fenerbahçe, Bulgaristan'ın Ludogorets, Slovakya'nın Spartak Trnava ve Danimarka'nın Nordsjaelland takımlarının bulunduğu H Grubu'nda yer aldı.

3. torbadaki Beşiktaş ise D Grubu'nda, Belçika'nın Club Brugge, Norveç'in Bodo/Glimt ve İsviçre'nin Lugano takımlarıyla mücadele edecek.

Turnuvada takımlar, dörderli 8 grupta yer alacak. Grup birincileri, adlarını doğrudan son 16 turuna yazdıracak. Gruplarını ikinci sırada tamamlayan takımlar ise Avrupa Ligi'nin grup üçüncüleriyle Avrupa Konferans Ligi play-off'larında yer alarak son 16 turuna kalma mücadelesi verecek.

Grup maçları, 21 Eylül'de başlayıp 14 Aralık'ta sona erecek. Geçen sezon İngiltere temsilcisi West Ham United'ın kazandığı Avrupa Konferans Ligi'nin final maçı, 29 Mayıs 2024'te Yunanistan'ın başkenti Atina'da bulunan Ayasofya Stadı'nda yapılacak.

Çekilen kura sonucu oluşan gruplar şu şekilde: 

A GRUBU: Lille (Fransa), Slovan Bratislava (Slovakya), Olimpja Ljubljana (Slovenya), Klaksvik (Faroe Adaları)

B GRUBU: Gent (Belçika), Maccabi Tel Aviv (İsrail), Zorya Luhansk (Ukrayna), Breidablik (İzlanda)

C GRUBU: Dinamo Zagreb (Hırvatistan), Viktoria Plzen (Çekya), Astana (Kazakistan), Ballkani (Kosova)

D GRUBU: Club Brugge (Belçika), Bodo Glimt (Norveç), Beşiktaş (Türkiye), Lugano (İsveç)

E GRUBU: AZ Alkmaar (Hollanda), Aston Villa (İngiltere), Legia Varşova (Polonya),  Zrinjski (Bosna Hersek)

F GRUBU: Ferençvaros (Macaristan),  Fiorentina (İtalya), Genk (Belçika), Cukaricki (Sırbistan)

G GRUBU: E.Frankfurt (Almanya), PAOK (Yunanistan), HJK Helsinki (Finlandiya), Aberdeen (İskoçya)

H GRUBU: Fenerbahçe (Türkiye), Ludogorets (Bulgaristan), Spartak Trnava (Slovakya), Nordsjaelland (Danimarka)
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