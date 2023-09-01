Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan'ın Rusya ziyaretine sert tepki /01 Eylül 2023 18:01

Erdoğan'ın Rusya ziyaretine sert tepki

Ukrayna Cumhurbaşkanlığı Danışmanı Mikhailo Podolyak, üstü kapalı bir şekilde AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 4 Eylül'de Soçi'ye yapacağı ziyareti hedefi aldı.

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Ukrayna Cumhurbaşkanlığı Danışmanı Mikhailo Podolyak, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında 4 Eylül'de Soçi'de yapılması beklenen görüşmeye ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Ukrayna merkezli Kanal 24'ün aktardığına göre, Mikhailo Podolyak, Erdoğan'ın Soçi ziyaretine yönelik eleştirilerde bulundu.

Podolyak, "Erdoğan'dan bağımsız olarak söylüyorum, eğer itibarın olsun istiyorsan kendine saygın olmalı. Putin'in bir şeye ihtiyacı varsa, sen sonu çağıracaksın. Gelmezse de onu dikkate almadığını göstereceksin" ifadelerini kullandı.

"Ancak bu hareketle küresel bir itibar sahibi olduğunu kanıtlarsın" diyen Podolyak, konuşmasını şu şekilde sürdürdü:

"Ofisinden çıkıp 3 metre öteye gitmeye ve güvenlik olmadan yürümeye korkan birinin yanına gitmekten bahsediliyorsa, o zaman bu, itibarın bir 'hiç' demek olduğu anlamına gelir."

Erdoğan ile Putin'in 4 Eylül'de Soçi'de bir araya geleceği bildirildi.

Soçi zirvesinde, tahıl anlaşmasının yanı sıra bölgesel konular ve ikili ilişkilerin ele alınması bekleniyor.
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