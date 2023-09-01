Samanyolu Haber /Gündem / Meclis Başkanı Kurtulmuş'tan ilginç Can Atalay çıkışı /01 Eylül 2023 18:19

Meclis Başkanı Kurtulmuş'tan ilginç Can Atalay çıkışı

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, tutuklu bulunan TİP Hatay Milletvekili Can Atalay hakkında konuştu.

SHABER3.COM

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Posta yazarı Oral Çalışlar’a dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Kurtulmuş, seçimlerin üzerinden üç buçuk ay geçmesine rağmen Hatay’dan Türkiye İşçi Partisi milletvekili seçilen ancak yasaya rağmen hapiste tutulan Can Atalay hakkında konuştu.

Kurtulmuş, Can Atalay’ın tahliye olması yönündeki dileklerini ifade etti ve “Meclis olarak, üzerimize düşeni yaptık. Milletvekili maaşını bağladık. Birlikte çalışacağı üç sekreter verdik. Tahliye yetkisi, yargınındır. Umarım önümüzdeki günlerde özgürlüğüne kavuşur ve Meclis’te yerini alır” dedi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Meclis Başkanı Kurtulmuş'tan ilginç Can Atalay çıkışı Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
18:25:50